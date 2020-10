Lory Del Santo choc, le rivelazioni intime su Amedeo Goria

Lory del Santo lancia una bomba mediatica su Amedeo Goria e confessa che l’uomo ha provato a corteggiarla senza avere successo

Non si finisce mai di scoprire cose nuove e choc sul Grande Fratello Vip quest’anno. Le notizie, le indiscrezioni, tra smentite e conferme, si rincorrono a ruota libera senza che si riesca a tenere il filo di tutto. Questa volta a mettere il sale su uno dei personaggi della casa più spiata d’Italia ci ha pensato Lory Del Santo a Pomeriggio 5 con una Barbara d’Urso alquanto allibita per le dichiarazioni fatte in studio.

“Amedeo Goria ci ha provato con me, mi ha detto cose intime…” ha rivelato la showgirl in diretta tv nella trasmissione di ieri pomeriggio condotta da Carmelina nello spazio dedicato per parlare di Grande Fratello Vip.

Mentre si parlava del rapporto tra Guenda Goria e i genitori Maria Teresa Ruta, anche lei nella casa, e Amedeo Goria, l’uscita e la dichiarazione della Del Santo ha lasciato tutti di sasso.

Lory Del Santo: “Ecco cosa mi disse Amedeo Goria”

In studio si parla della famiglia Goria, Barbara D’Urso lancia un filmato dalla casa che mostra Guenda che parla con sua madre Maria Teresa Ruta e le dice che il papà, Amedeo Goria potrebbe essere ancora innamorato di lei.

Ed è su queste parole che Lory Del Santo interviene in modo inaspettato con le sue dichiarazioni che sconvolgono: “Anni fa, Amedeo Goria ci provò con me, due volte, una a Roma e una a Milano. Io ho rifiutato perché aveva delle tecniche di approccio troppo avanzate per me… Mi disse che aveva delle doti nascoste, molto nascoste. Ma io non ho verificato…” ha dichiarato.

Barbara D’Urso, dal canto suo del tutto allibita ha subito bloccato la Del Santo usando una delle sue frasi soft come a dire faccio finta di non aver sentito: “Non ho capito e non voglio capire…”.

In chiusura però la conduttrice di Pomeriggio 5 ritorna sull’argomento e chiede alla Del Santo se il presunto corteggiamento sia avvenuto prima o dopo il divorzio con Maria Teresa Ruta. E la Del Santo rimane vaga, senza certezze: “Non ricordo”.

