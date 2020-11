Tragedia a Napoli, barista di 32 anni muore nella notte

Tragedia a Napoli, tutta Caivano piange Giovanni Fabozzi, proprietario di un bar punto dio riferimento della cittadina

Una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità. È la morte di Giovanni Fabozzi, un giovane di 32 anni che pare sia morto per cause naturali nella notte tra il 1° e il 2 novembre. Fabozzi era il proprietario di un noto bar di Caivano. Pare che il giovane abbia avuto un malore improvviso.

Tutti lo conoscevano Giovanni che con il suo bar a pochi passi dal Santuario di Campiglione era un punto di riferimento per la sua cittadina. Benvoluto da tutti, la notizia della sua morte ha gelato tutta Caivano.

A darne notizia il Giornale di Caivano con un post su Facebook: “Una terribile notizia questa notte, la morte improvvisa di Giovanni Fabozzi. Il proprietario del bar Coffee Gio’ di fronte il Santuario di Campiglione. A 32 anni è troppo presto per morire, per un ragazzo, poi, amato da tutti. La comunità di Campiglione è sconvolta. Domani mattina i funerali in Santuario”.

LEGGI ANCHE ->> Reggio Emilia: tragico incidente, muore giovane imprenditore

Tragedia a Napoli, i messaggi per Giovanni

Una terribile notizia questa notte, la morte improvvisa di Giovanni Fabozzi. Il proprietario del bar Coffee Gio’ di… Pubblicato da Il Giornale Di Caivano su Lunedì 2 novembre 2020

Tantissimi i messaggi che sono arrivati per ricordare Giovanni Fabozzi. Molti di questi sui social che hanno celebrato e omaggiato un concittadino a cui tutti volevano bene. La sua bacheca di Facebook è stata sommersa di messaggi.

“O fra che brutta notizia stamattina me fatt ave, se ne vanno sempre i migliori… he ragazzo d’oro eri lo sanno tutti quelli che ti conoscono rip ti voglio un mondo di bene”, scrive Mimmuccio.

“Condoglianze era veramente una persona educata e brava”, scrive Antonio. E poi ancora le parole di Ciro: “Un amico, un fratello…. Stamattina vola via una delle persone più buone di questo mondo. Mi hai spezzato il cuore. Riposa in pace amico mio”.

LEGGI ANCHE ->> Terribile incidente nella notte: muore ragazza 19enne, grave l’amico

E anche Andrea ha voluto lasciare un suo messaggio per Giovanni: “Un ragazzo d’oro. Mi dispiace troppo. Riposa in pace Giova’”. E come questi tantissimi altri pensieri per dare un ultimo saluto al 32enne.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.