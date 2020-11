Proietti: la figlia Carlotta ringrazia: “Dolore forte, papà ha vissuto per il suo pubblico”

La figlia di Gigi Proietti scomparso lo scorso 2 giugno all’alba rompe il silenzio dopo alcuni giorni con un post su Instagram: Le sue parole

Domani sarà il giorno dell’addio a Gigi Proietti, il grande attore romano che se ne è andato, lo scorso 2 novembre all’alba in una clinica della capitale in seguito ad un attacco cardiaco.

La commozione e il dispiacere per questa notizia sono stati enormi. L’Italia intera gli ha dedicato un pensiero e se non fosse stato per le norme Covid, domani in piazza del Popolo sarebbe stato un bagno di folla per l’ultimo saluto al grande maestro. Tutto questo non sarà possibile con ingresso contingentato alla chiesa.

La famiglia aveva chiesto il massimo riserbo e dopo diverse ore di silenzio a parlare è stata una delle due figlie di Gigi Proietti, Carlotta. Lo ha fatto tramite Instagram con un messaggio rivolto a tutto il pubblico del suo papà, un messaggio semplice e diretto che dice grazie a tutti per l’affetto e l’amore dimostrato ad una delle persone a lei più care che ora non c’è più. a corredo una bella foto insieme, sorridenti e scherzosi perché è così che lo ricordiamo tutti il grande maestro.

LEGGI ANCHE –> Gigi Proietti, il radiologo svela la sua battuta prima di morire

Proietti, le parole di Carlotta per papà Gigi

“Ho pensato tanto a questo momento, l’ho sognato, ne sono stata terrorizzata. Un papà famoso vuol dire tante cose, tra queste non avere un’intimità perché quando esce la ‘notizia’ si scatena lo ‘scoop’… Tutte parole che col momento che vivi non c’entrano niente”. Così inizia il suo post Carlotta Proietti su Instagram per parlare brevemente a tutte le persone che hanno speso un pensiero ed un omaggio per il suo papà.

Parole vere, composte e commosse, per esprimere il dolore, la perdita ma anche la riservatezza di una famiglia, la sua insieme a mamma e sorella, che non ama essere al centro dell’attenzione.

“Malgrado questo però, le vostre parole e tutti i messaggi che ci stanno arrivando – continua Carlotta – corrispondono all’amore che tutti provavate per papà. Voglio dire grazie con tutto il cuore ad ognuno di voi e lo farò, piano piano. Il dolore è forte, ma sappiamo che non è solo nostro, questo lutto è di tutti”.

Un dolore condiviso, questo lo ha percepito bene Carlotta che seppur in un momento così difficile non si è tirata indietro per parlare al pubblico, quello per il quale il suo papà ha lavorato e vissuto.

LEGGI ANCHE –> Gigi Proietti, le lacrime di Maurizio Mattioli: “Avevamo un progetto insieme”

“Papà ha vissuto per il suo pubblico e il vostro affetto lo dimostra. Grazie e ancora grazie per tutto questo amore”, conclude la figlia di Proietti aggiungendo un cuore rosso per tutti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.