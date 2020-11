Magnifica Laura D’Amore: la pugliese, ormai catanese d’adozione, è incredibilmente bella e con quel suo sorriso conquista chiunque.

Appare incantevole come mai potrebbe essere nessun’altra donna, Laura D’Amore. La influencer di base a Catania ma originaria di Grottaglie, in provincia di Taranto, mostra diversi scatti di sé dove tutta la sua bellezza risplende come un diamante.

Stiamo parlando di una donna che per bellezza ed eleganza riuscirebbe a battere chiunque. La 38enne pugliese ha fatto praticamente di tutto nella vita. Consapevole di essere straordinariamente bella, Laura ha partecipato ad alcuni concorsi di bellezza. Nel mentre si è specializzata negli studi di Marketing e Pubblicità, conseguendo una laurea con tanto di 110 e lode. Addirittura ha vissuto per un certo periodo in Repubblica Dominicana, dove ha svolto la professione di insegnante universitaria.

Laura D’Amore, la bionda più bella che ci sia

Ha fatto quindi seguito un giro di vite, con lei che è diventata hostess per Alitalia, intraprendendo nel frattempo anche una proficua carriera di influencer sul web. Il suo sorriso, gli occhi chiari uniti a quella sua chioma bionda fluente ed anche le curve perfette che contraddistinguono il suo viso hanno fatto innamorare di lei tanti, tanti fans. Ed ogni giorno, con cadenza quotidiana, fioccano messaggi di affetto e di ammirazione nei suoi confronti.

