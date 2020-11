Laura Pausini, bella e decisa rivela: “Siamo più uniti che mai” – FOTO

Laura Pausini e il look da ultima puntata. Si presenta così su Instagram la cantante italiana che in questo momento è impegnata in Spagna

L’inarrestabile Laura Pausini torna su Instagram con una nuova foto per raccontarci un altro importante appuntamento della sua folta agenda. La cantante in questo periodo è molto impegnata e si divide tra tanti appuntamenti e progetti tutti diversi.

Solo ieri in edicola è uscito la speciale edizione di Grazia diretta tutta da lei. Direttrice per una settimana, Laura ha accettato questa sfida e l’ha superata alla grande. Non abbandona di certo la musica. È in queste settimane, infatti, il lancio del suo nuovo singolo, “Io sì (Seen)”, uscito in quattro lingue, canzone originale di “The Life Ahead – La Vita Davanti A Sé”, il film di Edoardo Ponti che vede il ritorno sul grande schermo (e anche nel clip video della canzone) di Sophia Loren.

E poi c’è l’impegno come giudice e coach dell’edizione spagnola di The Voice, La Voz Espana che la vede dietro al bancone rosso insieme a Alejandro Sanz, Antonio Orozco e Pablo López. Laura Pausini ancora una volta giudice ma fuori dall’Italia. In Spagna la cantante è amatissima e lei è molto orgogliosa di questo ruolo. Qualche tempo fa, prima dell’inizio del programma aveva detto: “La Voz è un programma di talento che mi affascina”.

Laura Pausini a La Voz Espana, look da ultima serata

Laura Pausini bella e decisa sul palco di La Voz Espana. La cantante italiana è pronta per vivere l’ultima puntata del programma di talenti spagnolo dove fa la coach.

Elegante come nel suo stile: pantaloni neri, come anche camicia e stivaletti e di sopra una giacca che non passa inosservata. Tutta ricamata e un grosso cinturone in vita. Capelli sciolti, guardo deciso e gambe divaricate.

A corredo del post ha scritto: “Ultima serata di #Asaltos a @lavozantena3. L’ #EquipoLaura è pronto, io e il nostro co-coach @_carlosrivera siamo più uniti che mai! Mancate solo voi… ci vediamo alle 22 su @antena3com e su Twitter per il live tweeting!”.

Appuntamento importante dunque per Laura Pausini che di certo i suoi fans più accaniti non perderanno.

