Dalla sempre elegante Giorgia Rossi arriva finalmente un felice aggiornamento, dopo diversi giorni non belli legati alla sua positività.

È finalmente tornata in onda, Giorgia Rossi, dopo essere risultata positiva due settimane fa. La telegiornalista di Mediaset, punta di diamante della redazione sportiva del Biscione, ha dovuto sottostare ad un isolamento durato per giorni e giorni.

La scoperta di essere positiva dopo un tampone svolto l’aveva sorpresa. Ma il buonumore non l’ha mai abbandonata e lei per prima ha sempre pensato a mantenere alto l’umore dei suoi tanti followers. Ora la 33enne romana ha ripreso possesso della sua ‘Pressing Serie A’, per la felicità di tanti. Su Instagram la ‘Giorgy’ si mostra al massimo dello splendore, e sempre con eleganza e classe.

Giorgia Rossi, la più brava che ci sia nel suo campo

Le manifestazioni di affetto ricevute dalla Rossi sono tantissime. I suoi fans si dicono molto felici del fatto di averla potuta finalmente rivedere sugli schermi Mediaset, con la professionalità e la preparazione che la contraddistinguono. Il tutto sempre condito dal suo dolce, incantevole sorriso.

