Chi non vorrebbe avere una donna come Laura D’Amore. Una delle più belle che ci sia in assoluto. I suoi scatti fanno davvero perdere la testa.

È spettacolare Laura D’Amore nei suoi post recenti. La pugliese, trapiantata in pianta stabile a Catania, che più volte lei ha definito come la sua vera casa, è bellissima e non fa niente per nasconderlo.

A 38 anni il suo fisico è quello di una 19enne. Fantastica, bella da morire, con quegli occhi azzurri e quei capelli biondi che ne accentuano ancora di più la perfezione fisica. La D’Amore tiene fede a quello che è il suo cognome e davvero ci fa innamorare tutti. Ma avete mai visto una più bella di lei? E per fortuna lei è molto altro che una meravigliosa donna dalla perfezione estetica. Infatti ha viaggiato molto per lavoro e per diventare la influencer molto amata che è oggi.

Laura D’Amore, la più bella che ci sia

Stiamo parlando davvero di una delle più belle che ci siano. Lei colpisce però anche per quel suo sorriso che assume la potenza di un vero e proprio incantesimo. La splendida Laura è una che ha faticato molto per raggiungere una certa posizione. Si è specializzata in Marketing e Pubblicità ed è anche finita con l’insegnare all’estero.

Poi una volta tornata in Italia, ecco che la sua carriera su Instagram è decollata. Ad ogni post e ad ogni giorno trascorso, la schiera di persone che la seguono cresce sempre di più.