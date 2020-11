Sabrina Salerno, sdraiata sul divano e una scollatura pazzesca- FOTO

Sabrina Salerno e la sua proverbiale sensualità. Nell’ultimo scatto su Instagram è impossibile non buttare l’occhio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno continua a piacere nonostante gli anni e il tempo. Continua ad essere quella bomba sexy che è esplosa negli anni Novanta e da allora non si è mai più ecclissata. Seppur in televisione si vede poco, anzi pochissimo, è sempre presente suoi social, il suo regno ormai.

È da qui che fa sentire la sua prosperosa presenza con post che infiammano uomini di ogni età. 52 anni e non sentirli, una splendida forma e delle sinuose rotondità che da sempre l’hanno contraddistinta.

Gli scatti hot sul suo profilo non mancano e tra questi quello con la maglietta bagnata ha attirato tante critiche. Bene Sabrina non è rimasta in silenzio ma si è lasciata andare ad uno sfogo.

“Per me i social sono sempre stati un momento ludico, di gioco, di condivisione rimanendo nel rispetto totale di tutti, anche nelle idee” ha detto su Instagram. “Sono sempre stata molto attenta a quello che dovevo dire per non urtare la sensibilità delle persone, ma devo notare, con grande rammarico, che ultimamente siamo tutti diventati estremamente polemici” ha chiosato attraverso una serie di storie.

Cosa ne penseranno i followers di quest’ultima foto pubblicata? Per vederlo vai su successivo

LEGGI ANCHE –> Paola Turani: sguardo da gatta e primo piano da sogno – Foto

Sabrina Salerno, la camicetta si apre ed esce tutto fuori