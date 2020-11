Le parole di Manuel Agnelli dopo l’esibizione di Casadilego non sono affatto piaciute ai giudici di X Factor.

Dopo l’eliminazione di Blue Phelix durante la prima manche, il ritmo della quarta puntata di X Factor si è fatto più serrato. Ai concorrenti è stato chiesto di esibirsi con cover (in versione originale o rivisitate) che esaltassero le loro doti canore e mettessero in luce le mille sfaccettate della loro personalità.

Casadilego, in collaborazione con Hell Raton, ha deciso di portare sul palco Rapide di Mahmood. Una scelta sicuramente rischiosa, ma per certi versi azzeccata. Tutti i giudici si sono complimentati con lei, ma Manuel Agnelli ha voluto farle un appunto che ha fatto storcere il naso al suo giudice di categoria.

Casadilego, l’appunto di Manuel Agnelli sulla sua esibizione

“Tu sei senza tempo” ha detto Manuel Agnelli a Casadilego. Il giudice era rimasto colpito dalla giovane cantante già dalla sua primissima esibizione alle Audizioni, quando, con voce e chitarra, gli aveva strappato qualche lacrima. “Sono convinto che se tu prendessi una chitarra adesso, mi commuoverei” non perde ora occasione di ribadire.

Eppure qualcosa nella sua esibizione di Rapide non lo ha convinto.

“Oggi è successo quello che ho temuto per te fin dall’inizio” ha spiegato Agnelli. Secondo il giudice, la giovane cantante ha un potenziale che va ben oltre i canoni della musica attuale. La sua voce ed il suo stile non sono commerciali e non dovrebbe “svenderli” per “abbassarsi al livello” della musica radiofonica. Agnelli l’ha dunque invitata ad aspettare pezzi e collaborazioni che la valorizzino, qualcosa “che sia alla tua altezza”.

La velata critica sulla scelta dei brani non è piaciuta ad Hell Raton, che si è infiammato, sottolineando quanto X Factor sia un programma pensato appositamente per sperimentare e tirare fuori la personalità poliedrica dei concorrenti.

