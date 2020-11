Grande Fratello Vip, Costanzo sa già chi vincerà

Il Grande Fratello Vip infiamma il web con quello che accade nella casa e tutti sono curiosi di sapere come finirà. Il conduttore ha le idee chiare

Il Grande Fratello Vip quest’anno è un botto continuo. Uno scoop dietro l’altro per un’edizione che fin da subito si è dimostrata stratosferica. Molti i concorrenti che hanno abbandonato il gioco, chi per squalifica e chi per eliminazione classica.

E a quanto pare ne vedremo ancora delle belle. Il reality di Canale 5 sarà ancora lungo visto del suo prolungamento fino a febbraio. Natale nella casa per gli inquilini che per il momento non sono ancora al corrente di questo.

A commentare il programma condotto da Alfonso Signorini ci ha pensato Maurizio Costanzo, un guru della televisione italiana che sul quotidiano “Libero”, nel suo articolo settimanale, ha detto la sua sul Grande Fratello Vip.

Molto seguito ma in termini di ascolto ha toppato quest’anno, sempre battuto dalla rete ammiraglia della Rai: il lunedì dalle fiction e al venerdì dal “Tale e Quale show” di Carlo Conti. Il motivo? Per Costanza la poca popolarità dei vip, troppo poco famosi o meglio: “semi sconosciuti!”.

LEGGI ANCHE –> Domenica Live | Samantha De Grenet si confessa, “Un pugno in faccia”

Grande Fratello Vip, ecco chi vince per Costanzo

Secondo Maurizio Costanzo c’è qualcosa che non va nel Grande Fratello Vip. Se i concorrenti sono poco conosciuti non va meglio nemmeno per le new entry che per il noto giornalista non sono all’altezza del programma. Molto critico, infatti, è stato il marito di Maria De Filippi, su Selvaggia Roma.

Diversi fattori che potrebbero essere migliorati secondo Costanzo che ha le idee ben chiare su chi sarà il vincitore di questa edizione. Uno dei pochi Vip con la V maiuscola, una donna che avrebbe la vittoria già in pugno.

Si tratta di Maria Teresa Ruta secondo il conduttore. Lei vincerà questa edizione super lunga del GF Vip, lei che già Costanzo aveva definito come la concorrente “migliore e peggiore” nello stesso tempo.

LEGGI ANCHE –> GF Vip Giulia Salemi, si ubriaca e nella notte rivela tutto: caos nella casa

Sarà davvero così? La Ruta strapperà la vittoria a tutti gli altri? Staremo a vedere. Bisognerà solo aspettare un altro bel po’.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.