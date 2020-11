Un bambino è rimasto imprigionato in un bunker sotterraneo per 52 giorni

In Russia, un bambino di 7 anni è stato rinchiuso in un terrificante seminterrato per 52 giorni da un pedofilo.

LEGGI ANCHE >>> Russia: registrati più di 24.mila casi di Covid-19 al giorno

Arrestato oggi, 23 novembre, Dmitry Kopylov, 26 anni, nel villaggio di Gorky, Russia. L’uomo è sospettato di aver rapito, sequestrato e abusato di un bambino di soli 7 anni. La squadra degli specialisti statunitensi, unite agli agenti di altri paesi, è stata essenziale per risalire con certezza all’identità dell’uomo. Il presunto pedofilo ha adescato la vittima mentre stava tornando a casa. Il bambino era infatti appena sceso dallo scuolabus quando incontrò Dmitry. Quest’ultimo abusò sessualmente di lui per poi recluderlo sottoterra, nel bunker nascosto all’interno del suo appartamento. A seguire il filmato inquietante del posto dove il bambino è stato tenuto in ostaggio.

LE CONDIZIONI INUMANE DEL SEMINTERRATO

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Russia, gruppo di amici beve igienizzante per mani: sette morti e due in coma

Dal momento della scomparsa, la famiglia del bambino non si è mai persa d’animo e ha sempre sperato nel suo ritrovamento. E così è stato, soprattutto grazie all’inarrestabile ricerca che ha mobilitato migliaia di poliziotti, esercito e volontari di tutto il mondo. Difatti, il segretario generale dell’Interpol Jürgen Stock ha ringraziato gli ufficiali specializzati, l’esercito e l’impegno delle autorità di dei diversi paesi per aver aiutato il piccolo a tornare a casa. Il bambino è stata salvato la settimana scorsa, quando gli agenti armati hanno fatto irruzione nell’appartamento del rapitore. Finito l’incubo, il giovane è stato sottoposto a costanti controlli medici prima di tornare ad abbracciare i suoi genitori. L’ultimo filmato mostra l’agghiacciante seminterrato, ritrovato in condizioni disumane.

LEGGI ANCHE >>> Cannes: muore a 100 anni la leggenda della resistenza francese

La stanzetta, isolata acusticamente, è contraddistinta da un gelido soffitto basso. Accanto alle pareti spoglie: un letto e una piccola stufa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Fonte Mirror, Dailymail