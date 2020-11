Valentina Vignali unica, top in pizzo rosso, infarto sicuro: da sballo – Foto

Valentina Vignali: una bomba di sensualità in lingerie. Il corpetto è stretto e attillato, impossibile non rimanere estasiati

Valentina Vignali senza freni. La cestista e influencer ormai non la ferma più nessuno. Sta prendendo sempre di più il volo con i suoi progetti e si appresta ad essere riconosciuta come un’icona sexy.

Nell’aria si era capito da diverso tempo ma qualche giorno fa è stata proprio lei ad annunciarlo. Testimonial ufficiale per Victoria Secret Italia, il brand internazionale di lingerie più sexy che ci sia ha scelto proprio lei. Lei che è sempre un uragano, bella e grintosa nel suo corpo colpito e perfetto. Per l’ex inquilina del Grande Fratello Vip un sogno che si avvera. È stata proprio lei a confessarlo.

“So che eravate impazienti e finalmente posso farvi vedere la prima foto dello shooting che abbiamo scattato con la nuova collezione di @victoriassecretitaly 😻 Per me è un sogno che si avvera, sono immensamente felice✨💕” ha scritto circa una settimana fa a corredo di una foto bellissima che la ritrae in un completino intimo di pizzo rosa cipria. Capelli sciolti e mossi, mano che accarezza il collo e sguardo da pantera. Un vero successo di pubblico per Valentina Vignali abbracciata da una valanga di like e commenti.

E visto che quello scatto era piaciuto così tanto ieri sera si è ripetuta con altre due foto da favola.

Valentina Vignali, primo piano da urlo in lingerie

È davvero un primo piano da urlo quello pubblicato da Valentina Vignali ieri sera su Instagram. Due foto, una più ravvicinata dell’altra che la mostrano in lingerie rosso fuoco di pizzo. È uno dei pezzi unici della collezione di Victoria Secret di cui lei è testimonial.

La cestista indossa un corpetto rosso con le coppe, un bustino corto, che accentua le sue forme, totalmente trasparente e ricamato al busto. Capelli tirati indietro e labbra rosso fuoco proprio come il top che indossa.

Occhi truccatissimi e molto accentuati che stregano il pubblico soprattutto nella seconda foto che è ancora più ravvicinata. Impossibile non rimanere folgorati dalla sua bellezza e sensualità.

E di sotto? Valentina non ce lo fa vedere ma di certo uno slip molto sexy a completo con il corpetto di quelli che solo il brand internazionale sa confezionare.

