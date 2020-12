Adolf Hitler: il nuovo consigliere vince le elezioni politiche in Namibia

In Namibia, il nuovo volto vincitore delle elezioni politiche porta lo stesso nome dell’ex leader tedesco, Adolf Hitler.

RESULTS: Uunona Adolf Hitler of the SWAPO party is the duly elected councilor of the Ompundja Constituency.#NamVotes2020 #NamibiaVotes2020 #EagleFM pic.twitter.com/6ZQqaNctZx — Eagle FM Namibia (@EagleFMNam) November 26, 2020

Oggi, 3 dicembre, il signor Adolf Hitler Uunona è stato eletto nuovo consigliere distrettuale di Ompundha, una piccola città nell’estremo nord della regione di Oshana. L’uomo ha vinto le elezioni con l’85% dei voti durante le elezioni regionali. Secondo quanto riferisce il nuovo volto della sfera politica di Namibia, un paese dell’Africa sud-occidentale, il suo nome è puro frutto del caso. Suo padre, che lo ha chiamato proprio come il leader del Terzo Reich, probabilmente non era minimamente a conoscenza delle sue ideologie totalitarie. Hitler Uunona ha lasciato un’intervista al celebre tabloid tedesco Bild.

HITLER E L’ATTIVISMO ANTI-APARTHEID

Adolf Hitler Uunona, 54 anni è il nuovo eletto per il partito al governo Swapo. Durante l’intervista di Bild, l’uomo a dichiarato di non avere niente a che fare con il razzismo. Inoltre, il nuovo politico ha riferito di non aver avuto problemi a crescere con un nome così ricco di storia nell’ex colonia tedesca. Difatti, Adolf è un nome oggi molto comune a Namibia, ai tempi chiamata Africa Tedesca del Sud-Ovest. Adolf non scrive mai il suo cognome sui social media; mentre preferisce utilizzare la firma completa per approvare i documenti ufficiali.

Cambiare nome non avrebbe senso, “è troppo tardi” dice, “ormai tutti mi conoscono come Adolf, ha ribadito il signor Uunona, molto amato per il suo attivismo anti-apartheid.

Fonte Africa news, Bild