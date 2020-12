Drammatico incidente tra due auto: 46enne perde la vita, ferita un’altra persona

Un morto ed un ferito, questo il bilancio del drammatico incidente stradale consumatosi questa mattina a Bevagna, in provincia di Perugia.

Tragico incidente stradale nella mattinata di oggi a Bevagna, piccolo comune in provincia di Perugia. Stando alle prime informazioni, due auto si sarebbero scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto, uno dei due conducenti, un uomo di 46 anni ha perso la vita. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118, giunti sul posto, insieme ai vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Quest’ultime hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.

Perugia, drammatico incidente tra due auto: 46enne perde la vita, lievemente ferito l’altro conducente

Un uomo ha perso la vita questa mattina, giovedì 3 dicembre, in un drammatico incidente stradale consumatosi a Bevagna, in provincia di Perugia. Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione de Il Resto del Carlino, due auto, una Fiat 126 e una Lancia Y si sarebbero scontrate per cause ancora in fase di accertamento. La Fiat dopo l’impatto sarebbe finito fuori strada. Uno dei due automobilisti, un 46enne residente nel Folignate, ha perso la vita, mentre l’altro avrebbe riportato solo lievi ferite.

Sul posto sono intervenuti, in pochi minuti, i sanitari del 118, ma purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto, difatti, solo constatare il decesso del 46enne, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nell’impatto.

Intervenuti sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco, la polizia stradale e quella locale. Gli agenti hanno provveduto ai rilievi di legge e adesso dovranno risalire all’esatta dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità.

Per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi delle forze dell’ordine e la messa in sicurezza del tratto stradale interessato, la circolazione è stata bloccata in entrambi i sensi di marcia.

