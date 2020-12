Ancora scontri ed attacchi al GF Vip. Partoni gli insulti verso Stefania Orlando da un’ex inquilina presente in studio ed il web insorge

Quello che non manca in questa lunga edizione del Grande Fratello Vip sono i colpi di scena. Ne succede una dietro l’altra ed i fan dei personaggi ed i telespettatori rimangono incollati al piccolo schermo.

Sappiamo che il Gf ed i suoi autori sono molti severi e ci sono alcune cose sulle quali non transigono. Una di queste sono le bestemmie e già diversi concorrenti sono stati squalificati per averne pronunciate. Il primo Fausto Leali, passando per Stefano Bettarini e la sua permanenza lampo nella casa, di soli tre giorni.

Spesso per alcuni atteggiamenti, invece, il pubblico ha chiesto provvedimenti o squalifica ma l’ultima parola è sempre del GF. E a lui si appellano i fan di Stefania Orlando che nell’ultima puntata del programma di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, è stata offesa in modo pesante in diretta. Vediamo cosa è successo.

GF Vip: Stefania Orlando in lacrime, offesa dalla contessa

Stefania Orlando pesantemente offesa dalla contessa Patrizia De Blanck. Tra le due si sa non corre buon sangue ma questa volta dallo studio la contessa ha un po’ esagerato. La bionda conduttrice che è ancora reclusa nella casa di Cinecittà ha incassato il colpo ma poi è scoppiata a piangere nella giornata di ieri.

Ripensando a quello che la De Blanck ha detto si è sfogata con i coinquilini della casa più spiata d’Italia. La contessa in studio, proprio durante lo spazio dedicato a Stefania ha voluto parlare e non le ha riservato delle belle parole. “È un’ipocrita, una falsa e pure putt***”.

Insulti choc che hanno fatto rivoltare il web ed i fan hanno chiesto ad Alfonso Signorini di prendere quanto prima dei provvedimenti nei confronti dell’ex inquilina. “Queste parole non si possono sentire” tuonano gli utenti su Twitter.

Dal canto suo Stefania ieri si è sfogata mente era in causa, spigando che lei non è quella descritta dalla De Blanck: “Non voglio che passi di me un’immagine sbagliata” ha detto ai suoi compagni che l’hanno consolata.