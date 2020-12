Ambra Angiolini, poker d’assi su Instagram: una più bella dell’altra – FOTO

Poker d’assi per Ambra Angiolini: l’attrice posta su Instagram uno scatto assieme alle sue “brave ragazze”. Un concentrato di bellezza!

L’ultimo post Instagram di Ambra Angiolini è un concentrato di bellezza e sensualità. L’attrice, al centro della foto, è circondata da tre meravigliose colleghe, che assieme a lei formano un vero e proprio poker d’assi. Si tratta di Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e Silvia D’Amico. Le quattro sono le protagoniste della pellicola “Brave ragazze“, diretta da Michela Andreozzi e rilasciata nelle sale cinematografiche nell’ottobre del 2019.

Proprio questa sera, il film sarà trasmesso in prima serata su Rai 1.

I fan sono entusiasti all’idea di rivedere la loro beniamina: “Questo film è simpaticissimo e tu adorabile come sempre“, si legge fra i commenti.

Ambra Angiolini: l’amore per Francesco Renga e Massimiliano Allegri

Se la carriera di Ambra Angiolini è stata un susseguirsi di successi, lo stesso non si può dire della sua vita privata. L’attrice, infatti, ha dovuto lottare duramente per raggiungere la propria felicità, che oggi ha il volto di Massimiliano Allegri.

Nel passato di Ambra, tuttavia, c’è una relazione estremamente importante, ed è quella col cantante Francesco Renga: i due, che di recente hanno svelato i motivi della loro rottura, sono stati legati per circa 11 anni. Da Francesco, l’attrice ha avuto i due figli Jolanda e Leonardo.

Successivamente alla rottura con il cantante, Ambra ha intrapreso una relazione con l’allenatore Massimiliano Allegri, con il quale è fidanzata da circa 3 anni. Non si sa ancora, tuttavia, se la coppia abbia o meno intenzione di sposarsi. Lo stesso Max, attraverso le recenti dichiarazioni, non si è sbilanciato sull’argomento: a suo parere, la relazione con Ambra è già solida, e non necessita di conferme ufficiali.

La Angiolini, inoltre, ha attraversato momenti molto difficili a livello personale. Di recente, Ambra si è raccontata a cuore aperto a Le Iene, parlando della malattia che l’ha afflitta per tanti anni: la bulimia. Come l’ha superata? Grazie alla nascita della seconda figlia, Jolanda.