Silvia Toffanin, la conferma che la mette davanti a tutti

Verissimo si conferma il programma leader assoluto di fascia, con quasi 3 milioni di telespettatori. Nella puntata di ieri, Silvia Toffanin ha avuto modo di intervistare Francesco Oppini, reduce dall’esperienza del Gf

Il talk show condotto da Silvia Toffanin è ancora una volta campione d’ascolti. Il programma di Canale 5, nella fascia pomeridiana, si conferma leader assoluto, con ben 2.953.000 spettatori ed uno share pari al 20,51%. La trasmissione si è inoltre piazzata al secondo posto tra i “trending topic” di Twitter in Italia, e l’hashtag #verissimo ha registrato ben 13.000.000 interazioni.

Complici di questo clamoroso successo, gli ospiti Vip che, di settimana in settimana, si raccontano nel salotto di Silvia Toffanin. Proprio ieri è stato il turno di Francesco Oppini, reduce dall’esperienza del Grande Fratello.

Francesco Oppini a Verissimo: “Come ti comporterai con Tommaso Zorzi?”

Silvia Toffanin, nella scorsa puntata di Verissimo, ha avuto modo di intervistare Francesco Oppini, che circa una settimana fa ha abbandonato la casa del Grande Fratello. Il figlio di Alba Parietti è al centro del gossip per via delle esternazioni del suo ex coinquilino, Tommaso Zorzi: all’uscita di Francesco, l’influencer ha infatti dichiarato di essersi innamorato di lui.

I due amici hanno avuto modo di confrontarsi nel corso della puntata di lunedì. Francesco, dimostrando grande affetto a Tommaso, gli ha fatto capire che gli sarà sempre accanto, a prescindere da qualsiasi decisione. Tra Zorzi e Oppini, come il toccante incontro ha ampiamente dimostrato, c’è un sentimento davvero forte.

Silvia Toffanin, a fronte di quanto accaduto, non ha potuto non domandare a Francesco come lui abbia intenzione di comportarsi con Tommaso, una volta che quest’ultimo sarà fuori dalla casa. Oppini, con molta onestà, ha ribadito che non farà alcun passo indietro nei suoi confronti: “La gestirò in modo molto naturale e semplice come gli ho detto lunedì“, ha rivelato.

Stando alle parole di Francesco, la dichiarazione di Tommaso Zorzi non l’ha in alcun modo infastidito. “Può accadere sempre. Potrei innamorarmi di una persona che non mi corrisponde“. Nulla, quindi, cambierà nel loro rapporto, specialmente da parte di Oppini. Resta difficile, tuttavia, pensare a come l’influencer possa gestire questo legame, da innamorato quale si dichiara.