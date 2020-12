Alberto Urso fa preoccupare i fan: triste e malinconico

Albero Urso lontano da casa e da tutti: tristezza e malinconia per il cantante che ora però è tornato a casa dalla sua famiglia

Roberto Urso, giovanissimo cantante e tenore, ex allievo oltre che vincitore della scuola di Amici di Maria De Filippi, è molto amato dal pubblico. Sta conquistando sempre più fan che lo apprezzano e lo amano per la sua musica.

Un vero talento che lo scorso anno si è esibito anche sul palco del Festival di Sanremo partecipando alla gara dei Big con il brano “Il Sole ad Est”. E solo ieri sera lo abbiamo visto su Canale 5, insieme ad Arisa, nella casa del Grande Fratello Vip.

I due sono entrati per allietare un po’ la serata dei “vipponi” come li definisce Signorini che trascorreranno le festività natalizie nella casa più spiata d’Italia in quanto il reality si protrarrà fino a febbraio 2021. Una bella vetrina per lui, non c’è dubbio. Un modo anche per staccare dei suoi tristi pensieri.

Alberto Urso, le sentite parole di malinconia

Alberto Urso ha raccontato, infatti, di vivere un periodo, come molti del resto, non facile. La pandemia lo ha un po’ scoraggiato facendolo sentire solo e malinconico. Il cantante, originario di Messina, vive da diverso tempo a Roma per motivi di lavoro e la lontananza dalla famiglia e dalla sua terra gli pesa non poco.

Di questi tempi così difficili tutto si acutizza soprattutto per chi vive da solo che riduce quasi a zero la socialità. Ma per lui che ha deciso di ritornare a casa per la vacane di Natale ci sarà un bel break ristorativo. Ha già iniziato a sbaciucchiarsi la sua mamma che, a quanto dice lui, già non lo sopporta più.

Infine un dolce dono a tutti i suoi fan. Un video nel quale Alberto canta “Have Yourself A Merry Little Christmas”.

“Sarà un Natale diverso da tutti gli altri ma proprio per questo c’è bisogno di stare tutti più vicini, di darci ancora più amore – scrive a corredo del video – Questo è un piccolo pensiero per voi, per dirvi che mi mancate e che se ci comportiamo tutti bene, il prossimo anno canteremo insieme sotto lo stesso cielo”.