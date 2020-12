Calciatore prende il Covid e gli amputano le gambe, epilogo drammatico

Calciatore prende il Covid e poi arriva la notizia più dolorosa: amputazione di entrambe le gambe. Si tratta di un ex giocatore dell’Inter

Un dramma nel dramma. Oltre il Covid anche la perdita di quegli arti così cari. È la triste storia che ha coinvolto Mauro Bellugi, ex calciatore dell’Inter che solo ora racconta quello che gli è successo.

Bellugi ha subìto l’amputazione di entrambe le gambe. Lo ha confessato in una video-intervista su altropensiero.net. Un fatto che ha lasciato tutti di stucco. “Mi ha tolto anche la gamba con cui feci gol al Borussia Mönchengladbach – ha ammesso con immenso dolore – Prenderò quelle di Pistorius…” ha poi aggiunto dimostrando così, che oltre la sofferenza, non ha perso il buon umore e la voglia di sdrammatizzare.

E così l’ex giocatore che ha presenziato nel Bologna, Napoli e Pistoiese con 227 presenze in serie A e anche nella Nazionale, ha trovato anche la forza di scherzare dopo un lungo calvario.

Calciatore prende il Covid, la storia di Mauro Bellugi

Il dramma di Mauro Bellugi è iniziato a novembre, quando per via del Covid la sua situazione si è aggravata e così è stato necessario il ricovero in ospedale. Le sue gambe erano già deboli per via di altre patologie e così i medici hanno dovuto comunicargli questa triste decisione.

Un intervento d’urgenza per via delle complicanze che il calciatore ha affrontato con il coraggio che non gli è mai mancato, considerato come uno degli attaccanti più forti al mondo. Un uomo sempre dedito allo sport e al calcio in particolare. Nel 1969 il debutto nella sua prima squadra con la vittoria dello scudetto nel 1970 a soli 20 anni e da allora tanti altri successi.

Un grande uomo che nonostante avesse smesso di giocare non ha mai abbandonato il pallone. Negli ultimi anni è stato spesso ospite nei programmi dedicati al calcio per dire la sua sulle performance.