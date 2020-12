Selvaggia Lucarelli in picchiata contro i no vax e i negazionisti che sono contro il vaccino. Per loro niente rispetto ma solo disprezzo

Selvaggia Lucarelli come è solita fare non gira intorno alle cose ma va dritta al cuore delle questioni. Senza peli sulla lingua dice sempre quello che pensa e in un post su Facebook si scaglia contro tutti quelli che hanno già detto apertamente di non volersi vaccinare contro il coronavirus.

Il vaccino è disponibile da pochi giorni in Italia e ancora solo per le fasce più deboli e a rischio come anziani e sanitari ma prima o poi arriverà il turno di tutti. C’è però già da ora chi dice apertamente di non volerlo fare. Del resto il vaccino non è obbligatorio ma per ora è l’unica via che ci aiuta ad uscire dalla pandemia.

La Lucarelli si rivolge proprio a coloro che non vogliono vaccinarsi e che cercano di convincere gli altri a non farlo. Sono loro che non hanno il suo rispetto dice la giornalista, anzi “le disprezzo fortemente e desidero che lo sappiano e sappiano il perché” puntualizza spiegando dettagliatamente i motivi di questo suo sentimento.

Selvaggia Lucarelli, i motivi del suo disprezzo verso i no vax

Selvaggia Lucarelli ci va giù pesante e non si risparmia contro chi nega il vaccino. Spiega che è gente poco colta che conosce poco della scienza e dei vaccini, a cui non importa nulla della causa in sé per sé ma pensano solo “di contare qualcosa sul web quando è tutta la vita che cercate di contare qualcosa, senza successo, nel vostro isolato” chiosa la giurata di Ballando con le Stelle.

E in questo gruppo non esclude nemmeno i medici che non avendo avuto successi e riconoscimenti con la scienza ci provanon ora con l’anti-scienza.

E poi ancora: “Vi disprezzo perché ogni giorno che in più in cui voi non vi vaccinerete ci allontaneremo un giorno in più dal raggiungimento dell’immunità di gregge” chiosa e proprio per questo ci sarà qualcuno che continuerà a morire sottolinea la Lucarelli.

“Infine, vi disprezzo perché siete forti del fatto che Il Covid uccida principalmente anziani, spesso già fragili” rincara la dose la giornalista e termina affermando che se la malattia colpisse tutti, indistintamente, anche i più piccoli, tutti farebbero la fila con i bambini per mano negli ospedali “implorando che qualcuno ve li vaccini col siringone per gli elefanti”.