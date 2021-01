Chi è Madalina Ghenea, la donna della “telenovela Zanaiolo”

Chi è Madalina Ghenea, la donna protagonista della telenovela che sta coinvolgendo il calciatore Zanaiolo. Ecco la sua carriera

Il suo nome sta correndo veloce in questi giorni per via del caso Zanaiolo. Si tratta di Madalina Ghenea, l’attrice e modella romena che pare abbia rubato il cuore del calciatore che ha “abbandonato” la fidanzata incinta.

La Ghenea torna alla ribalta ma di certo non aveva bisogno di scoop per farsi conoscere. Nel suo passato storie importanti con gli attori Gerard Butler e Michael Fassbender, e poi lo stilista Philipp Plein, fino all’imprenditore Matei Stratan che l’ha resa mamma, 4 anni fa di Charlotte.

Fino ad un mese fa la bella attrice diceva: “A casa mia niente uomini. Non sono innamorata”, poi il caso Zanaiolo ha smontato tutto. La 33enne romena ha però fatto sapere tramite un comunica stampa ufficiale che non è assolutamente la fidanzata di Zanaiolo.

Poi su Instagram ha precisato: “Nicolò è un bravissimo ragazzo, una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto, che è un talento lo sano tutti. Così come lo ha scritto lui, lo scrivo anche io: sono felice di questa conoscenza – continua – È una persona straordinaria che mi è entrata nel cuore e farò sempre il tifo per lui. Volevo precisare un punto: non siamo fidanzati”.

Chi è Madalina Ghenea, la sua carriera

Madalina Ghenea nel suo curriculum vanta la partecipazione al Festival di Sanremo 2016 al fianco di Carlo Conti. Sulla Rai l’abbiamo vista anche a Ballando con le Stelle.

Per lei poi anche l’esperienza nel film di Sorrentino “Youth”. Qui ha fatto un po’ di scalpore la sua scena in cui entra ed esce da una vasca completamente nuda. “Mio padre si è imbarazzato molto, posso capirlo” aveva detto al momento dell’uscita del film.

E poi non si può dimenticare il fatto che la Ghenea ha prestato il suo volto a note campagne pubblicitarie di alto livello, come quella per i gioielli Damiani.

Madalina vive a Milano e parla tre lingue: italiano, inglese e romeno e per il momento si vuole dedicare solo a sua figlia, lasciando gli uomini fuori dalla sua vita privata e anche dal suo profilo social.