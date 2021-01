Bufera ad Affari Tuoi, le parole di Paolantoni scatenano l’inferno

Bufera ad Affari Tuoi per via di una battuta di Francesco Paolantoni che si è trasformata in una vera e propria gaffe: il web infuriato

Gli italiani, si sa, sono un popolo di tifosi e guai a toccargli il calcio. La fede calcistica che scorre nelle nostre vene è così forte, spesso anche troppo, che a volte basta una briciola per far scatenare un putiferio. E lo sa bene Francesco Paolantoni che ne ha “pagato” le conseguenze per una semplice battuta, a suo dire.

Il teatro di scontro è stato lo studio di Affari Tuoi prima e il web dopo. Lo storico programma di Rai 1 lanciato da Paolo Bonolis è uno dei più amati di sempre e sulla rete ammiraglia è andato in onda dal 2003 al 2017 appassionando grandi e piccoli. E oggi è tornato in prima serata, in una inedita edizione, condotta da Carlo Conti con sette puntate. La prima sabato 26 dicembre.

È qui che una battuta dell’attore sul calcio non è piaciuta affatto e ha scatenato le ire dell’inferno tra i tifosi che si sono sentiti offesi.

Bufera ad Affari Tuoi, il web contro Paolantoni: le sue parole

Ai tifosi e al popolo del web è difficile che sfugga qualcosa, sempre attenti e puntuali. È così è stato anche per la battuta, trasformatasi in una vera e propria gaffe, di Francesco Paolantoni. Il suo intervento spontaneo non è affatto piaciuto.

Carlo Conti ha chiesto al suo concorrente se fosse tifoso di qualche squadra di calcio e lui ha risposto “Juventus”. “Allora hai un difetto” ha ribadito scherzando il presentatore di Rai 1. E così si introduce l’attore che era in studio tra i cosiddetti ‘pacchisti’ rincarando la dose alla battuta di Carlo Conti: “E’ una malattia”.

E da qui monta la polemica da parte dei tifosi che si sono sentiti offesi. Paolantoni cerca di chiarirsi social: “Ieri sera ho fatto una battuta, ovviamente ironica in televisione e mi accusano di aver offeso un certa tifoseria calcistica – spiega – Non capisco se il tifo per il calcio che annulla l’ironia e se sono quelli senza ironia che tifano per il calcio”.

Nonostante la spiegazione ormai la gaffe è fatta e la bufera sul suo dire ad Affari tuoi si è scatenata. Lui però ci riprova ancora per fare ulteriormente chiarezza, scusandosi: “Mi scuso perché non avevo considerato questa assenza totale dell’umorismo”.