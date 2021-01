Conoscete i fratelli di Sarah Jessica Parker? Una famiglia numerosa la sua e con due cognomi diversi. Tutto su di loro

Sarah Jessica Parker è una delle attrici più belle e apprezzate di Hollywood. Si è fatta conoscere per aver interpretato l’iconico ruolo di Carrie Bradshaw nella serie cult Sex and the City. Un ruolo che le è valso due Premi Emmy, tre Screen Actors Guild Awards e quattro Golden Globe nella sezione Migliore attrice.

Ma conoscete la sua famiglia? È originaria di Nelsonville, in Ohio e la sua infanzia non è stata delle migliori. I sui genitori non vivevano un momento facile perché erano in difficoltà economiche e così suo padre ha deciso si abbandonare lei, sua madre e tutta la sua famiglia.

Non poteva sostenerli e ha deciso si mollare tutto e andare via. L’attrice aveva solo tre anni e aveva già tre fratelli. Ma sua mamma si è risposata e dal nuovo matrimonio sono nati altri quattro figli: due maschi e due femmine. Vediamo chi sono.

Conoscete i fratelli di Sara Jessica Parker?

I fratelli di Sarah Jessica Parker sono dunque sette. La mamma dell’attrice ha messo al mondo ben otto figli. A quanto si apprende quando era piccola l’attrice non era molto contenta di questa cosa, di una famiglia prima in difficoltà e un po’ sgangherata, poi una allargata anche se col tempo la situazione è migliorata.

Dei suoi fratelli non ci sono molte informazioni ma è certo che i suoi fratelli di sangue, quelli che portano il suo stesso cognome, come Sara lavorano nel mondo dello spettacolo e in quello dell’arte.

Il fratello Timothy Britten Parker è un attore come lei ed è abbastanza noto come anche la sorella, Rachel Parker. Le due sono molto molto simili, per alcuni addirittura identiche tanto da poter quasi scambiare. Infine, Pippin Parker anche lui con un bel ruolo, direttore della New School of Drama.

Dei fratellastri dell’attrice si hanno ancora meno informazioni, ma pare che anche loro siano impegnati nel mondo dello spettacolo o dell’arte. Si tratta di Aron D. Forste che è direttore televisivo, Megan Forste, invece, è una cinematografa. Degli altri due non ci sono notizie.