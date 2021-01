Enrico Mentana, chi ricorda la sua ex, eccola qui in FOTO

Enrico Mentana e la sua ex moglie, bellissima e molto famosa. Dopo il divorzio anche il ritiro dalle scene. La riconoscete?

Enrico Mentana lo conosciamo tutti, giornalista stimato di lunga data e da tempo direttore del tg di La7. Molto noto a livello professionale, il Mitraglietta mantiene un certo riserbo sulla sua vita privata. Sapete che è stato sposato e poi ha lasciato sua moglie?

Lei è Michela Rocco di Torrepadula, modella e attrice di successo, vincitrice di Miss Italia 1987. Si classificò seconda ma poi si aggiudicò la coroncina di più bella d’Italia in seguito alla squalifica di Mirca Viola.

Il matrimonio con Mentana durò dal 2002 al 2013. Dall’anno prima l’ex Miss Italia ha smesso di farsi vedere anche dalle scene. Un allontanamento dal mondo dello spettacolo che è coinciso con la fine del matrimonio con il giornalista.

Fu direttamente Michela Rocco di Torrepadula ad annunciare su Twitter la fine della loro relazione, dalla quale erano nati due figli, accusando Mentana di tradimento e di aver preferito trascorrere il capodanno lontano dalla sua famiglia.

LEGGI ANCHE –> La riconoscete in FOTO? Oggi è una bellissima presentatrice

Enrico Mentana, la carriera di Michela Rocco di Torrepadula

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Rocco di Torrepadula (@michelaroccoditorrepadula)

LEGGI ANCHE –> Era uno dei volti di Non è la Rai, la FOTO da giovane, la riconoscete?

Classe 1970, Michela Rocco di Torrepadula, ex moglie di Enrico Mentana, subito dopo la sua vittoria a Miss Italia diventò in pochissimo tempo molto famosa. L’anno successivo si aggiudicò anche lo scettro di Miss Europa e ben presto si avviò alla carriera in tv.

Il processo del lunedì e Tappeto volante furono i suoi primi programmi di successo, poi diverse fiction negli anni Novanta, da I ragazzi del muretto a Linda e il Brigadiere, fino a Incantesimo e Un posto al sole. Ti ci porto io è stato il suo ultimo programma al fianco di Gianfranco Vissani su La7.

Poi di Michela si sono perse le tracce. Il divorzio da Mentana e la scelta di ritirarsi dalle scene. Qualcosa nella sua vita si era rotto, un momento molto doloroso per lei.

“Il peggior nemico lo troverete tra le persone che frequentano la vostra famiglia – aveva scritto su Twitter facendo riferimento al tradimento del marito -. Sono a conoscenza delle vostre dinamiche, punti deboli…si insinuano come serpi velenose e al momento opportuno, pungono e avvelenano”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Rocco di Torrepadula (@michelaroccoditorrepadula)

Oggi però pare che l’ex di Mentana si sia rifatta una vita e abbia ritrovato la serenità affianco ad un imprenditore del settore agroalimentare. Anche il giornalista ha voltato pagina, oggi accanto a lui c’è la collega Francesca Fagnani.