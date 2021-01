Dawson’s Creek, dopo 20 anni la reunion? Parla il creatore

Dawson’s Creek potrebbe tornare sul piccolo schermo con una nuova stagione? Tutti se lo chiedono, ecco le risposte

Dawson’s Creek è da oggi su Netflix e l’entusiasmo dilaga sul web per la serie tv più vista di sempre. C’era grande trepidazione tra i fan e gli appassionati del telefilm che ha unito e fatto sognare intere generazioni di adolescenti che negli anni Duemila sono cresciti insieme a Dawson, Peacy, Joey e tutti gli altri.

Per festeggiare i vent’anni della messa in onda in Italia il telefilm ideato da Kevin Williamson sbarca sulla piattaforma in streaming e tutti si chiedono se ci sarà una reunion del cast a distanza di 20 anni. Una nuova stagione, la settima, che ci permetterebbe di rivedere tutti i grandi protagonisti, a distanza di anni, di nuovo sul set.

Quando la serie si è conclusa per molti è terminata un’era. Italia 1 ha trasmesso addirittura gli ultimi due episodi in prima serata ed è stato per tutti un triste addio. Desiderare un ritorno è più che normale per i fan. Cosa accadrà? A rispondere ci ha pensato l’ideatore di Dawson’s Creek e anche qualche attore.

Dawson’s Creek, la reunion sarebbe bella ma..

“No, non abbiamo mai parlato di una reunion, ma molte persone ce l’hanno chiesta” ha spiegato Kevin Williamson in una recente intervista. La sua risposta è stata più che chiara: “Non so come potremmo farla. Una delle ragioni per cui abbiamo deciso di realizzare un finale ambientato cinque anni dopo è per chiudere la storia. Che senso avrebbe una reunion? Come dovremmo realizzarla? E soprattutto, perchè?”.

L’ideatore di Dawson’s Creek ha messo subito le cose in chiaro: non ne vede né la necessità e né il motivo di far tornare i protagonisti della serie sul piccolo schermo. Per lui è essenziale che rimanga il ricordo nostalgico per la quale è stata creata.

I grandi fan però pensano anche ad una serie tutta nuova di Dawson’s Creek, magari con personaggio 2.0 improntata sugli eredi di quei ragazzi come la sorella di Dawson e la figlia di Jen. Non male come idea secondo il creatore, ma di certo non sarà lui a farla anche se sarebbe “entusiasta” se qualcuno volesse farlo al suo posto: “Adorerei guardare quella serie – ha detto – E se posso aiutare in qualche modo, fatemi sapere”.

E sulla reunion anche Joshua Jackson che dà il volto a Peacy è contrario: “è passato un sacco di tempo, vedere noi quattro ancora in scena potrebbe essere un po’ scioccante e straziante” ha spiegato. Della stessa opinione anche Katie Holmes, la Joey che tutti hanno amato: “Non penso che faremo una reunion di Dawson’s Creek”. Addio illusioni dunque per tutti i fan, almeno per il momento.