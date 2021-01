Un Posto al Sole perde i pezzi, dopo Marina ci sarebbero altri addii

Un Posto al Sole fa preoccupare i suoi storici fa. Pare che gli abbandoni della soap crescano e con personaggi “eccellenti”

Un Posto al Sole, la storica soap opera di Rai perde i pezzi. È questa la notizia che manda su tutte le furie degli appassionati. Prima la notizia dell’addio ufficiale di Nina Soldano, l’attrice che per 17 anni ha vestito i panni della perfida Marina, poi altre indiscrezioni che turbano.

La Soldano lo ha confermato sui suoi social: “L’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina tornerà e quando io questo non lo so, l’unica certezza è la sua partenza. Grazie per la stima, affetto e tanto amore, non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo” ha scritto l’attrice.

I commenti dei fan sono stati tantissimi e hanno mostrato tutta la loro disapprovazione spiegando che non è possibile andare avanti senza Marina e le sue vicende amorose e gli affari con Roberto Ferri. Le richieste di spiegazioni alla produzione sono diverse e c’è chi minaccia addirittura di non seguire più la soap.

Un Posto al Sole, altri attori starebbero per lasciare

Ma quali sono stati i motivi che hanno spinto Marina a lasciare un Posto al Sole. Secondo FanPage che ha lanciato la bomba, si tratterebbe di motivi economici. La Soldano e la produzione di Un posto al sole che va in onda da 24 anni non avrebbero trovato un giusto compromesso economico spiega il giornale online. L’attrice, spiega FanPage, non avrebbe ritenuto accettabili le nuove offerte economiche e così ecco il perché dell’addio forzato.

Ma non è tutto. La stessa sorte di Marina potrebbe toccare anche ad altri personaggi. A rivelarlo sempre Fanpage che spiega che la produzione, in difficoltà anche per via del Covid, ha dovuto stringere la cinghia e per far quadrare i conti potrebbero arrivare ben presto altri tagli.

Così la soap potrebbe dire addio ad altri personaggi e non di secondo piano, ma come li definisce il giornale “eccellenti” e che hanno fatto la storia di Un Posto al Sole. Chi è dunque che potrebbe uscire di scena? I nomi ancora non ci sono ma i fan sono preoccupati.