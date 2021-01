Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 19 gennaio: la serie riprende regolarmente

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 19 gennaio: la fiction Rai riprende dopo l’interruzione dovuta a comunicazioni di natura politica.

Nell’articolo precedente (che potete trovare a questo link) vi avevamo raccontato le anticipazione de Il Paradiso delle Signore del 18 gennaio. Tuttavia, a causa della crisi di governo apertasi negli ultimi giorni, la programmazione Rai ha subito un rimpasto e la fiction è stata rimossa dal palinsesto per far posto a programmi di attualità politica. La puntata di oggi è dunque rimandata a domani con un conseguente slittamento in avanti della serie.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 19 gennaio: amori rinnegati

Le anticipazioni ci dicono che la puntata sarà dedicata agli amori tormentati. Agnese si allontanerà definitivamente da Armando, suscitando la preoccupazione di Salvatore, che la vede troppo succube del padre. Al contempo Gabriella rischierà di mandare a monte il suo matrimonio con Cosimo a causa di alcuni ripensamenti e Beatrice e Vittorio decideranno di mettere una pietra sul loro passato insieme per il bene della famiglia. Gli unici ad avvicinarsi saranno Rocco ed Irene, ormai irrimediabilmente attratti l’uno dall’altra. Per leggere le anticipazioni complete, consultate il link precedente.

Dato che la programmazione della fiction è strettamente legata alla scansione temporale (ogni puntata è ambientata nel giorno stesso in cui viene messa in onda), è molto probabile che la puntata verrà recuperata il prossimo sabato, così da riallinearsi al calendario corrente.