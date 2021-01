Carolyn Smith dopo alcuni giorni di assenza dai social torna a parlare della sua lotta con il tumore e spiega come stanno ora le cose

Carolyn Smith, storica giudice di Ballando con le Stelle, è tornata a parlare sui suoi social del suo stato di salute. Lei non ha mai nascosto la sua malattia e la sua lunga lotta contro il cancro. Anche quando le cose non andavano bene non si è mai persa d’animo e ha affrontato il suo percorso con energia e determinazione.

Ha aggiornato costantemente i suoi follower, oggi 264 mila su Instagram e ieri nei suoi consueti messaggi ha raccontato l’esito delle visite alle quali di recente si è sottoposta. Una tappa importante per lei che, come ha spiegato, le ha permesso di capire se, dopo oltre cinque anni, il tumore fosse finalmente guarito oppure no.

E la Smith ha tardato un po’ con le comunicazioni ed i suoi fan si sono molto preoccupati. Ieri però, dopo alcuni giorni di assenza dai social, è arrivato il suo video messaggio.

Carolyn Smith: “Speravo di sentire la parola fine ma..”

Carolyn Smith ha dato a tutti una bellissima notizia. Gli accertamenti hanno mostrato che del cancro non c’è più traccia, nessun segno. La battaglia è vinta ma non del tutto, i medici hanno rilevato un’infiammazione e alcune cellule che devono essere tenute sotto controllo. Ecco perché nei prossimi mesi si dovrà ancora sottoporre ad altri esami.

Ecco spiegato il perché del suo ritardo nelle comunicazioni. È certamente contenta dei risultati ma sperava che questa volta fosse finita per sempre e invece non è così. La notizia l’ha un po’ rattristata e per questo ha deciso di non apparire subito sui social e trascorrere alcuni giorni al fianco dei suoi cari.

“In questi giorni non sono stata tanto tranquilla, perché sto sempre aspettando quella bella notizia: È finita, non devi fare più niente” l’amara considerazione della presidente di giuria di Ballando con le Stelle.

Poi conclude e promette di continuare ad andare avanti con il sorriso, anche se nei giorni appena trascorsi i suoi cari non l’hanno vista così. “Però io sono sempre positiva” ha concluso. Un vero esempio di forza, tenaci a e solarità.