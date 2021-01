Perché Amadeus veste sempre di blu? è uno stratagemma per essere impeccabile e ovviare ad un suo problema

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Amadeus è uno dei grandi nomi del momento. Tutti lo cercano, tutti lo vogliono e tutti fanno il suo nome legato al prossimo Festival di Sanremo. Il conduttore dopo il grande successo dello scorso anno è stato riconfermato alla guida della kermesse canora dovendo affrontare fin da subito la complicata vicenda della pandemia.

Da diverso tempo il Festival è stato posticipato a marzo proprio per l’emergenza sanitaria, ma a due mesi di distanza dall’inizio di Sanremo non mancano le discussioni e le polemiche sul pubblico, senza il quale il direttore artistico si dice pronto a far saltare la kermesse e a dare appuntamento direttamente al 2022 senza spostarlo ulteriormente.

Ma i più curiosi ed i più attenti, avranno notato che Amadeus veste quasi sempre di blu. Una strana coincidenza, vi siete mai chiesti come mai? Non è una casualità ma c’è un motivo ben preciso che vi lascerà sicuramente a bocca aperta.

LEGGI ANCHE -> Sapete quanto guadagna Maria De Filippi? La cifra è stellare

Perché Amadeus veste sempre di blu? Ha un problema

LEGGI ANCHE -> Conoscete la mamma di Alessandra Mussolini? È la sorella di una famosissima attrice

Che Amadeus sia sempre impeccabile nei suoi look nessuno lo può negare. Dividendosi tra I Soliti Ignoti, tutte le sere su Rai 1 e l’organizzazione di Sanremo, non sbaglia mai un colpo. Nei suoi look campeggia praticamente quasi sempre il blu, lo avete notato?

I suoi completi o gli spezzati che indossa durante le trasmissioni sono sempre quasi tutti blu. Un amore quasi ossessivo per questo colore oppure c’è dell’altro? Il motivo è semplice, Amadeus è daltonico e non riconosce bene tutti i colori.

Lo ha rivelato il presentatore in persona in una intervista rilasciata tempo fa spiegando che per non fare di questa problematica un difetto deve ricorrere sempre agli stessi colori. Il blu in primis accostato al grigio, al bianco e al nero. Questi i suoi personali stratagemmi per essere sempre in peccabile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

“Riconosco anche il rosso – ha spiegato il direttore artistico d Sanremo – Ma non lo indosso mai: sembrerei il Gabibbo”.