Bollettino del 26 gennaio: i numeri dell’epidemia in Italia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, martedì 26 gennaio, comunicherà i dati dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

IN AGGIORNAMENTO

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di lunedì 25 gennaio

Aggiornata lo stato relativo all’epidemia da Coronavirus diffusasi in Italia. Stando ai dati divulgati ieri dal Ministero della Salute, i casi di contagio complessivi erano saliti a 2.475.372. In calo i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 491.630. Salivano i pazienti ricoverati in terapia intensiva che risultavano essere 2.421. Il numero dei guariti era giunto a 1.897.861. Nelle ultime 24 ore si erano registrati nuovi decessi che avevano portato il bilancio delle vittime dall’inizio dell’emergenza a 85.881.

La Regione Abruzzo, si leggeva nelle note, comunicava la sottrazione di 3 casi positivi, di cui 2 già in carico ad altre Regioni e 1 per controlli effettuati dalla ASL.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di domenica 24 gennaio

Il Ministero della Salute nella giornata di domenica ha pubblicato il bollettino relativo all’epidemia da Coronavirus in Italia. Stando ai dati, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza erano saliti a 2.466.813. Tornavano in aumento i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 499.278, così come i ricoveri in terapia intensiva che risultavano essere 2.400. Il numero dei guariti era giunto a 1.882.074. Purtroppo si aggrava ancora il bilancio dei decessi che portavano il totale a 85.461.

La Regione Emilia-Romagna, si leggeva, nelle note, segnalata l’eliminazione di 1 caso, in quanto giudicato non caso COVID-19. La P.A. Trento comunicava che erano stati conteggiati 30 decessi avvenuti in due RSA nei mesi di novembre e dicembre 2020 e finora non conteggiati.

Vaccino fatto con gli aborti, l’ultima frase sconcertante dei no-vax – VIDEO

Una notizia alquanto sconcertante quella che giunge da Paludi, un paesino di 4mila anime nella provincia di Benevento. Un parroco, nel corso della messa domenicale, avrebbe tenuto un’omelia singolare parlando del vaccino anti-Covid e proponendo una sua teoria che quanto ad argomenti ben si inserisce nella corrente no-vax. Il prete avrebbe detto: “Credete davvero che questi che stanno producendo i vaccini lo fanno per il vostro bene? Credete che dopo ve l’hanno iniettata, questa porcheria fatta anche con gli aborti non potrete più morire?”. Insomma, vaccini fatti con “aborti” la teoria propalata dall’uomo di chiesa.

Il parroco avrebbe poi replicato, una volta divenuta la sua omelia virale, affermando che le sue parole sono state stravolte ed il suo inciso decontestualizzato.

Vaccino anti-Covid efficace solo all’8%: la risposta della nota casa farmaceutica

“Non è vero che il nostro vaccino è efficace solo all’8% negli ultra 65enni”. Questa la risposta, riporta Il Fatto Quotidiano, di AstraZeneca al vulnus del suo vaccino paventato dai mezzi di comunicazione tedeschi. In particolare dal Bild e Handelsblatt che ha menzionato il dato, affermando trattarsi di fonti governative ad averlo riportato.

La società farmaceutica ha, quindi, smentito la notizia. Nel Regno Unito, prosegue la nota, il Jvci ha approvato l’utilizzo del vaccino in questa fascia della popolazione, come anche l’Mhra, ossia l’Agenzia del Farmaco. Quest’ultima, riferisce AstraZeneca, già avrebbe accordato la somministrazione a questo gruppo senza apportare alcuna modifica. Inoltre, aggiunge, che nel mese di novembre i risultati del vaccino ottenuti sugli anziani sono stati pubblicati sulla nota rivista scientifica The Lancet.

Ben evidente come i dati siano ottimali: si parla di una forte risposta immunitaria e nella totalità dei casi è stata rilevata una produzione di anticorpi specifici contro la proteina caratterizzante il Sars-Cov2 all’esito della somministrazione.