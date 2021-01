Carlo Verdone e Montesano: quei litigi mai dimenticati, il retroscena

Carlo Verdone e Montesano: nel passato alcune discrepanze e le tensioni sul set. I ricordi e la verità del regista

Carlo Verdone ed Enrico Montesano sono due dei grandi nomi del nostro spettacolo. Verdone lo scorso anno ha compito i suoi 70 anni e più volte in questo anno difficile ha spiegato che il cinema e l’altra andrebbero aiutati diversamente.

Entico Montesano nel corso della pandemia, non ancora terminata purtroppo, ha fato parlare di sé per alcune uscite poco felici sull’uso della mascherina che lo hanno portato alla ribalta tra tv e giornali.

Ma Verdone e Montesano condividono qualcosa. Un’esperienza sul set, di molti anni fa che gli appassionati ricorderanno. Si tratta del film I due carabinieri, pellicola nella quale Verdone oltre che regista è stato anche attore.

Beh in quell’occasione i loro rapporti non sono stati proprio idilliaci e a parlarne è stato proprio Verdone che ha raccontato alcuni retroscena dal set.

Carlo Verdone e Montesano, i litigi sul set e la tensione

Non sono mancati i litigi tra Carlo Verdone ed Enrico Montesano sul set de I due carabinieri. Motivo della discordia secondo l’attore e regista perché Montesano pensava che il personaggio di Verdone avesse più modo di far ridere perché gli erano state affidate più battute.

“Ho sempre creato buoni rapporti con gli attori dei miei film – ha rivelato nel 1996 Verdone – L’unico con il quale ho avuto qualche problema è stato Enrico Montesano per I due carabinieri. È stato un film molto fortunato e allo stesso tempo pieno di tensioni che non so spiegarmi. Enrico era molto nervoso e insicuro, forse aveva paura che avrei fatto ridere più di lui.”

E Verdone ha anche raccontato alcuni aneddoti come quello in cui Montesano era andato alla moviola senza il suo permesso e aveva segnato tutte le battute, le sue solo il 20%, quelle di Verdone l’80%. Cosa non vera per il regista che si arrabbia moltissimo e da lì nacque un acceso diverbio.

“Per tutto il film si avvertiva questa tensione, eravamo una coppia che funzionava al cinema ma non nel privato, in seguito ci siamo chiariti e siamo rimasti amici, ma fu un rapporto molto faticoso”.