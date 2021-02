Caso Zenga, l’assegno sospetto fa vacillare tutto, qual è la verità?

Caso Zenga: il campione incontra Andrea al GF e nel mentre spuntano 60mila euro corrisposti più una grande villa nelle Marche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walter Zenga (@walterzenga_official)

Non si placano le polemiche intorno a Walter Zenga ed i figli, Niccolò e Andrea che lo accusano di essere stato un padre assente. Andrea nella casa del Grande Fratello Vip ha tirato fuori l’argomento, pur essendo entrato nel reality grazie a quel cognome importante che porta e da allora c’è stato un fuggi fuggi di notizie, di accuse e di difese, verso il campione (come quelle di Hoara Borselli sua ex compagna).

Il campione dell’Inter e della Nazionale è volato, pare gratis, da Dubai a Roma per incontrare il figlio nella casa e fargli capire quanto ci tiene a lui, senza però vedere Niccolò. Storia finita e a lieto fine? Nient’affatto.

Alcune indiscrezioni tirano fuori dei dettagli molto particolari e importanti, si tratta di soldi, di un famoso assegno che sarebbe stato staccato da papà Zenga verso i figli alcuni anni fa.

LEGGI ANCHE –> Carolyn Smith sbotta sui social, non ce la fa più: ennesima disavventura

Caso Zenga, i soldi e la villa: ma i figli cosa cercano?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zenga (@andreazenga93)

LEGGI ANCHE –> GF Vip, proposta di matrimonio a mezzanotte spiazza il pubblico

60 mila euro sarebbe la somma che Walter Zenga avrebbe versato in favore dei figli Andrea a Niccolò (30 mila euro ciascuno) in base alla decisione del tribunale di Ancona in seguito alla richiesta della sua ex compagna e mamma dei due ragazzi, Roberta Termali che aveva chiesto l’adeguamento Istat dell’assegno di mantenimento a partire dal 2001.

Controsenso rispetto a tutta la “guerra” mediatica che è stata fatta? E poi ancora ci sarebbe uno presunto messaggio che la Termali avrebbe inviato a Zenga a poche ore dalla sua partecipazione del campione a Live-Non è la d’Urso. Cosa gli avrebbe detto? E lui perché non ha risposto? Sempre se le voci sono vere.

Ma soprattutto la domanda nasce spontanea, cosa vogliano davvero i figli di Zenga dal padre? Dicono affetto, la presenza di un padre che non c’è mai stato ma c’è anche chi assicura che in questi anni a loro l’affetto non è mai mancato grazie alla loro mamma e alla presenza del suo secondo marito, Andrea Accoroni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walter Zenga (@walterzenga_official)

Pare, infine, che per loro in tutti questi anni ci sia stata anche una grande villa nelle Marche.