Serena Rossi affossa Cristiano Ronaldo: “Sono arrabbiatissima”

Serena Rossi ospite de La vita in diretta con Alberto Matano si scaglia contro Cristiano Ronaldo per via del suo comportamento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

La travolgente Serena Rossi è stata ospite de La Vita in diretta e del suo mattatore, Alberto Matano. Il giornalista che da quando è al timone della trsmissione pomeridiana è diventato amatissimo dal pubblico che lo segue senza mai tradirlo e la presenza dell’attrice è stato per lui un grande colpo.

Stiamo vedendo la Rossi in “Mina Settembre” la fiction Rai ambientata a Napoli che la vede protagonista insieme a Giuseppe Zeno e molti altri. Un record di ascolti che nemmeno lei si aspettava e del quale è molto soddisfatta.

“Ho imparato a non aspettarmi mai niente, a sperarci – ha rivelato la Rossi – Fatto sta che c’è stato tanto lavoro, tanto cuore in questa serie, tante difficoltà perché abbiamo girato anche durante il Covid”.

Ma con Serena Rossi Alberto Matano non ha parlato solo della fiction ma anche di altri argomenti, tra i quali uno molto scottante degli ultimi giorni per il quale l’attrice si è esposta molto.

LEGGI ANCHE –> Le Iene 2021, Alessia Marcuzzi torna al timone ma racconta: “Mi vergogno ancora di quell’episodio”

Serena Rossi contro Cristiano Ronaldo: “Gravissimo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Vita In Diretta (@vitaindiretta)

LEGGI ANCHE –> Storie Italiane, Eleonora Daniele allibita: “Minacciata di morte”

Serena Rossi e il lavoro, ma anche cittadina responsabile e che vuole dare il buon esempio in un periodo così difficile per il nostro Paese e per il mondo. L’attrice parla insieme al padrone di casa, Alberto Matano di Cristiano Ronaldo e delle tante critiche che gli sono arrivate in questi ultimi giorni.

Il motivo? La vacanza a Courmayer, uno spostamento fuori regione che per il momento, anche se la maggior parte dei territori sono in zona gialla, non è affatto possibile.

Il calciatore insieme alla sua fidanzata Georgina Rodriguez ha violato il DPCM ed è caduto nella trappola social postando un video che documentava il tutto poi prontamente rimosso. Ma questo è bastato a riempirlo di critiche sui social.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

E Serena Rossi interpellata da Matano non è stata da meno. “Io sono arrabbiatissima, perché lui non è soltanto uno sportivo – ha tuonato – lui è un esempio per tanti giovani ed è gravissimo quello che ha fatto”.