Elettra Lamborghini comunica a tutti su Instagram la sorpresa del giorno: da un lato felice ma dall’altro..

Elettra Lamborghini è molto impegnata in questi giorni. Si trova nella Capitale ma non ci svela cosa sta facendo. Sicuramente qualcosa in tv. Ci ha mostrato il look di oggi, in un super abito giallo, seduta ad una sedia con calze nere e stelle.

E poi ieri che si è sottoposta a tampone con un addetto che è arrivato direttamente nella sua stanza d’hotel per procedere all’operazione. E l’ereditiera si è fatta più male del solito, raccontandolo nelle sue Instagram Stories, mostrando con una matita fin dove ha sentito arrivare il tampone, oltre le sopracciglia.

Lei è spontanea, lo sappiamo, e dice sempre come la pensa. Anche per questo il suo pubblico la ama alla follia. Nel frattempo ci delizia anche con i ricordi dello scorso anno quando si preparava a Sanremo. È da lì in poi che la regina del twerking ha avuto un exploit incredibile.

Senza dubbio il 2020 è stato il suo anno di rivelazione, con il suo matrimonio, canzoni che hanno fatto ballare tutti, album di figurine e calendario, per arrivare nel nuovo anno con la fiction dedicata alla sua vita che è in onda in esclusiva su Discovery Plus.

Elettra Lamborghini, la mattina inizia con una sorpresa

E tra una story e l’altra Elettra Lamborghini ci delizia con il suo fisico scolpito e bombastico e qualche comunicazione qua e là che fa sorridere ma che la mostra anche come una ragazza semplice e normale.

Prima il lato sexy con un top bianco cortissimo che lascia davvero poco all’immaginazione e le sue abbondanze che deliziano i fan scatenatissimi e poi la “comunicazione” che fa sorridere.

Elettra ha il ciclo. E lo annuncia su Instagram come se fosse chissà quale notizia importante. “Stamattina a sorpresa mi è venuto il ciclo – scrive in una Story – non ti aspettavo ma benvenuto” aggiungendo un cuore e una emoticon sorridente. Di sfondo una sua foto con le due dita alzate in segno di vittoria ma con una faccia un po’ giù.

Qualche messaggio in codice che Elettra ci ha voluto mandare o solo una sua uscita delle solite, date dalle sue spontaneità?