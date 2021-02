Alda D’Eusanio, dopo la Pausini arriva un’altra pesante querela

Alda D’Eusanio travolta dalle sue stesse affermazioni fatte al GF Vip. La giornalista nella bufera. Per lei la querela di un altro noto nome

Alda D’Eusanio travolta dall’onda delle critiche e delle querele. La giornalista ed opinionista entrata sui titoli di coda nella casa del Grande Fratello Vip, come super nome, si è dimostrata essere per Signorini ed i suoi un grande flop. Fin da subito i suoi modi e le sue uscite hanno suscitato scalpore fino a quando è arrivata l’espulsione immediata.

Decisione arrivata direttamente da Mediaset dopo le illazioni fatte su Laura Pausini e il compagno Paolo Carta che immediatamente hanno denunciato la gieffina e il programma di Canale 5. La D’Eusanio aveva detto che il musicista picchia la cantante, affermazioni forti che non potevano essere ignorate. Già venerdì sera Signorini che aveva cercato di difenderla e le aveva detto: “Ci stai facendo vedere i sorci verdi. Cerca di ricordarti che ci sono le telecamere”.

Ma non è bastato. Ora anche Adriano Aragozzini ha querelato la gieffina per le frasi su Mia Martini. La giornalista aveva detto infatti che era stato proprio il famoso manager a diffondere le voci sul fatto che la cantante scomparsa portasse jella: “Mi dispiace per quello che le hanno fatto…che poi è stata distrutta da Adriano Aragozzini, quello che organizzava il Festival…un vero delinquente”.

Alda D’Eusanio e la querela, le parole di Adriano Aragozzini

Non è passato troppo tempo dalla frase ed ecco che per la Alda D’Eusanio si aggiunge un’altra bella grana. Adriano Aragozzini ha scritto una lettera a “Dagospia”, il sito fondato da Roberto D’Agostino per difendersi dalle accuse che gli sono state mosse annunciando di aver querelato la giornalista.

Il manager parla di “notizie false inventate e destituite da qualsiasi fondamenta” quelle proferite da Alda D’Eusanio al GF Vip. Aragozzini si difende e spiega come sia stato proprio lui a far “resuscitare Mia Martini prendendola al Festival di Sanremo nel 1989 contro il parere di molti artisti ed anche di funzionari delle case discografiche” spiega.

Tre le volte in cinque anni di organizzazione del Festival in cui la cantante ha partecipato sotto la sua guida ricordando anche il “rapporto fantastico” avuto con Mia Martini che lei più volte ha ricambiato.

“Io sono stato calunniato ed offeso e questa mattina i miei legali hanno presentato denuncia querela ad Alda D’Eusanio che dovrà rispondere penalmente e civilmente delle sue dichiarazioni offensive calunniose false ed inventate” ha chiosato Aragozzini.