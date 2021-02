Francesco Sarcina chi è? “Io cresciuto tra periferia e droga”

Francesco Sarcina svela tutta la sua vita a Verissimo e racconta il dramma della droga dal quale ora è finalmente uscito

Anche oggi torna Silvia Toffanin e il suo Verissimo, come sempre puntale al sabato pomeriggio su Canale 5. Una puntata ricchissima e con tre super ospiti quella che ci aspetta.

Nel salotto della compagna di Pier Silvio Berlusconi ci saranno in particolare Melissa Satta che a poco tempo dall’ufficialità della separazione con il suo compagno Kevin Prince Boateng torna in tv, e poi Elena Santarelli che racconterà il difficile momento passato con la sua famiglia e infine Francesco Sarcina, il frontman de Le Vibrazioni che presenterà in anteprima la sua biografia.

La rivelazione sulla sua vita era impensabile e il suo racconto, dalle anticipazioni che trapelano, lascia senza parole. Si intitola “Nel mezzo” il libro scritto dal frontman delle Vibrazioni nel quale racconta la sua vita, ci racconta chi è ripercorrendo alcuni episodi chiave come quello dell’abuso di sostanze stupefacenti e la difficile uscita dal tunnel della droga.

Francesco Sarcina chi è? Il cantante a nudo a Verissimo

Non si nasconde più Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni che oggi pomeriggio a Verissimo si metterà a nudo e racconterà molti di lui.

“Sono nato nelle periferie milanesi dove giravano violenza e droga – ha rivelato – All’inizio non facevo un uso così pesante di sostanze, ma il problema era la mentalità. Gli abusi sono arrivati dopo, ma questa cosa è stata una cicatrice che mi ha leso parecchio”.

Una vita al limite la sua vissuta nel tunnel della droga dal quale uscire non è stato affatto facile. Esasperazione e un’esistenza circondata da persone simili a lui, senza nessuno che ti salva. Una donna quella che l’ha trascinato nel buco nero della droga ma è stato il suo amico J-Ax che gli ha “salvato la vita” ha spiegato Sarcina.

“Ora il demone si è trasformato, sono arrivato alla fine ma è stata dura” ha ammesso il frontman de Le Vibrazioni che dopo la fine del suo matrimonio con la sua compagnia Clizia Incorvaia si dice di nuovo felice ma non ne vuole parlare: “preferisco preservare quello che sto vivendo”.