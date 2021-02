Il sedano, tutte le proprietà di questa pianta e come si usa in cucina

Il sedano è una pianta molto particolare e molto usata nella cucina italiana soprattutto nella preparazione di brodi e sughi. Eppure le sue proprietà veramente incredibili. Basti pensare che le sue proprietà digestive e diuretiche fanno del sedano un elemento molto utile oltre che buono da mangiare.

In questo articolo ti spiegheremo cos’è il sedano, come viene coltivato e quali sono i suoi incredibili benefici per il tuo organismo. In più ti mostreremo anche come puoi usarlo in cucina per dare ai tuoi piatti un tocco di raffinata freschezza.

Il sedano, cos’è e quali sono le sue proprietà benefiche

Il sedano è una pianta erbacea proveniente dalle regioni del bacino del Mediterraneo. Non è un caso, infatti, se il sedano è un elemento incredibilmente importante della cucina mediterranea e italiana in generale.

Questa pianta può essere trovata allo stato selvatico ma viene anche coltivata soprattutto in Europa e in Asia orientale.

La varietà che più di tutte viene usata nella cucina italiana e mediterranea è il sedano a costa anche se, soprattutto negli ultimi anni, viene molto consumato anche il sedano rapa di cui si consuma la radice.

Oltre a dare un sapore incredibile ai tuoi piatti, devi sapere che il sedano è una piata dalle tantissime proprietà benefiche perché contiene oli essenziali come il limonene e ha anche delle incredibili proprietà digestive e diuretiche.

Infine, il sedano è anche la principale fonte alimentare dell’androsterone cioè una sorta di precursore del testosterone.

Come usare il sedano in cucina per dare un tocco di eleganza ai tuoi piatti

Il sedano è un elemento veramente molto importante della cucina italiana e mediterranea. Basti pensare alle zuppe o al ragù alla bolognese che senza il sedano non avrebbe lo stesso sapore.

Qui ti daremo qualche idea per preparare dei piatti a base di sedano molto leggeri ma allo stesso tempo gustosi.

Zuppa di sedano : La zuppa di sedano è un piatto molto gustoso ma allo stesso tempo ideale per chi sta seguendo un regime alimentare controllato. Inizia pulendo e tagliando in pezzi grossi quattro coste di sedano e una patata. Poi in un tegame metti 500 ml di acqua, il sedano e la patata con tutta la buccia. Fai cuocere per circa 20 minuti e quando sarà trascorso il tempo scola il sedano e mettilo in un mixer, poi scola la patata e privala della buccia. Taglia la patata e mettila nel mixer insieme con il sedano e un mestolo di acqua di cottura. Aggiusta di sale e di pepe e mixa per bene fino a ottenere una vellutata.

: La zuppa di sedano è un piatto molto gustoso ma allo stesso tempo ideale per chi sta seguendo un regime alimentare controllato. Inizia pulendo e tagliando in pezzi grossi quattro coste di sedano e una patata. Poi in un tegame metti 500 ml di acqua, il sedano e la patata con tutta la buccia. Fai cuocere per circa 20 minuti e quando sarà trascorso il tempo scola il sedano e mettilo in un mixer, poi scola la patata e privala della buccia. Taglia la patata e mettila nel mixer insieme con il sedano e un mestolo di acqua di cottura. Aggiusta di sale e di pepe e mixa per bene fino a ottenere una vellutata. Sedano al parmigiano: Pulisci il sedano e taglialo a pezzetti. In una padella capiente metti del burro e uno scalogno tagliato sottile. Poi metti anche il sedano e fai cuocere per 20 minuti con il coperchio. Quando sarà cotto aggiusta di sale e pepe e trasferisci il tutto in una teglia. Cospargi il sedano con del pan grattato e parmigiano e fai gratinare in forno in modalità grill per dieci minuti. Trascorso questo tempo ti consigliamo di farlo risposare in forno per almeno venti minuti. Dopodiché usalo come contorno a un petto di pollo ai ferri o a un filetto di vitello appena scottato.

L’infuso al sedano dalle incredibili proprietà drenanti

L’infuso al sedano è perfetta come detox soprattutto dopo un pranzo molto pesante o una cena particolarmente difficile da digerire.

Preparare questo infuso è veramente molto semplice e veloce. Ti basterà far bollire 300 ml di acqua e quando sarà arrivata a ebollizione metti una costa di sedano tagliata a pezzetti in infusione per 10 minuti. Trascorso questo tempo filtra il tuo infuso e gustalo.

Il nostro consiglio è quello di berlo al naturale ma se proprio non puoi rinunciare al sapore dolce allora usa del miele di castagno bio.

Le controindicazioni

Il sedano non presenta particolari controindicazioni. L’unica cosa che potrebbe causare un assunzione smodata di sedano è un’irritazione intestinale.

Tuttavia, nel sedano sono presenti alcune proteine allergizzanti.