Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, sapete qual è il segreto del loro amore?

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, colleghi sul lavoro e marito e moglie nel privato. Ecco perché si amano come fosse il primo giorno

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono una delle coppie più belle dello spettacolo. Due attori magnifici, bravi e bellissimi. Lei che con il suo fascino, la sua prestanza scenica, il suo vigore rapisce da sempre tutti. Quasi una donna di altri tempi che in momento dove il mostrarsi a tutti i costi sembra essere la normalità, lei si distingue con classe e stile e anche un bel po’ di riservatezza.

Lui amatissimo da sempre con tanti personaggi di spessore che ha interpretato anche se per tutti rimane l’immortale commissario Montalbano, il personaggio che più di tutti gli ha regalato la popolarità e l’amore del grande pubblico.

Lei la vediamo ora sul piccolo schermo con la fiction Rai Le indagini di Lolita Lobosco, andata in onda ieri sera con la prima puntata. Qui Luisa interpreta la vicequestore barese che torna nella sua città natale e che come abbiamo sentito nel promo non è facile stare in polizia “soprattutto se hai 40 anni, porti la quinta di reggiseno e ti chiami Lolita”.

Luisa e Luca sono una coppia solida, molto riservata, ma bellissima ed invidiata. Vi siate mai chiesti qual è il segreto del loro amore?

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, ecco perché si amano come il primo giorno

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti oltre che marito e moglie sono anche colleghi e spesso si sa tra colleghi l’invidia è una brutta bestia. Sul lavoro, in tutti i campi ma forse nel mondo dello spettacolo di più, è facile che scattino gelosie, invidie, incomprensioni ed i rapporti di lavoro si rovinano.

Cosa che non conoscono Luisa Ranieri e Luca Zingaretti che oltre che colleghi sono anche compagni e nelle loro scelte si sostengono a vicenda. Il lavoro per loro non è mai stato un problema, anzi, gli ha permesso di conoscersi. Era il 2005 quando si sono incontrati sul set e piano piano si sono innamorati.

Prima si sono stimati come colleghi e poi è arrivato tutto il resto. E così sono riusciti a costruire una bella famiglia con due splendide bambine.

