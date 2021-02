Amadeus nei guai, la super star di Sanremo abbandona all’ultimo

Amadeus deve fare i conti e porre rimedio all’essenza della co-conduttrice. Chi ci sarà al suo posto a Sanremo?

Mancano davvero pochi giorni per l’inizio di questo attesissimo 71esimo Festival di Sanremo già molto difficile per via della pandemia che fino all’ultimo non smette di preoccupare, eppure Amadeus ha a che fare con non poche grane.

Il presentatore e direttore artistico delle kermesse musicale si è trovato davanti un nuovo intoppo e così è costretto a porre rimedio. Un’assenza che peserà non poco, soprattutto sulla prima serata che nel mentre ha pensato di coprire, in parte, con la presenza sul palco di Loredana Berté super ospite della prima serata che si esibirà in un medley dei suoi storici successi oltre a presentare il suo nuovo singolo inedito “Figlia di…”.

Lo ha annunciato ai microfoni di Che Tempo che Fa Amadeus che accoglierà sul palco dell’Ariston anche la giornalista Barbara Palombelli, conduttrice di Forum che ha scatenato non poche polemiche essenza in tutto e per tutto un volto Mediaset. Ma non è la prima volta che accade, ricordiamo Maria de Filippi o Michelle Hunziker.

Amadeus nei guai, Naomi Campbell si “ritira”

Fa dietrofront Naomi Campbell e si “ritira” dal 71esimo Festival di Sanremo a pochissimi giorni dall’inizio della kermesse. Sarebbe dovuta esserci lei, la super star internazionale al fianco di Amadeus nella prima serata all’Ariston. Ma così non sarà.

Una doccia fredda per il direttore artistico che ha annunciato la decisione, arrivata in seguito all’introduzione delle nuove restrizioni emanate negli Stati Uniti per fronteggiare la pandemia.

“A causa delle nuove restrizioni Usa, che impongono la quarantena a chi arriva dai paesi extra Schengen e ai cittadini non americani, la signora Campbell non potrà essere presente alla prima serata del Festival di Sanremo”.

Così Amadeus ha comunicato la triste notizia spiegando che prima di arrivare a questa decisione sono state vagliate molte ipotesi ma nessuna di queste ha permesso all’ex modella di rientrare negli Stati Uniti “in tempo per le attività programmate da Naomi”. Amadeus ha fatto così il nome di chi la sostituirà: sarà l’attrice Matilda De Angelis, “di cui avevo già annunciato con piacere la presenza”.

