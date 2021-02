Platinette, affondo clamoroso alla coppia Pivetti-Conticini: “Brividi di freddo”

Platinette riserva un trattamento amaro alla coppia Pivetti-Conticini che su Rai 1 ha condotto la prima serata di A grande richiesta

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, non le manda a dire, lo sappiamo tutti. Con il suo personaggio o senza parrucca bionda è sempre schietto, spesso pungente, perché non ha peli sulla lingua e dice sempre come la pensa, anche quando il giudizio non è dei più felici.

È successo con la coppia Pivetti-Coticini che hanno condotto su Rai 1 la prima puntata di A grande richiesta, lo show che la Rai inizialmente aveva provato a schierare contro l’inarrestabile Maria de Filippi e il suo C’è Posta per te che da anni ormai è il re indiscusso del sabato sera.

Con A grande richiesta la tv di stato aveva provato a celebrare i grandi cantanti della musica italiana ma non è riuscita nell’intento e così il programma è passato al martedì sera. I primi conduttori ad esordire, cambiando di sera in sera, sono stati Veronica Pivetti e Paolo Conticini, coppia già consolidata e affiatata ma non per Platinette che per loro ha riservato un affondo clamoroso.

Platinette, forti critiche alla conduzione di Pivetti-Conticini: il perché

Mauro Coruzzi tramite la rubrica del settimanale DiPiù Tv intitolata I protagonisti della tv visti da Platinette c’è andato giù pesante con la coppia Pivetti-Conticini. Non ha per nulla risparmiato i due definendo il programma “freddo e poco spontaneo”. Secondo Platinette i due non hanno convinto abbastanza, né lui e né il pubblico di Rai 1 tanto che, secondo il critico, “si sono provati grandi brividi di freddo, invece che quelli d’amore”.

Un giudizio negativo abbastanza pesante motivato da critiche per entrambi i conduttori. Secondo Platinette Veronica Pivetti “è andata spesso fuori dalle righe” ed il suo partner sul palco, Paolo Conticini “è sembrato darci dentro a più non posso, ma sarebbe bastato anche meno”.

Insomma tutto troppo artificioso per Platinette che è un grande esperto di spettacolo, tra musica e televisione che ha detto di non aver provato nessuna emozione davanti alla tv sentendosi di parlare a nome degli italiani che, come gli ascolti hanno dimostrato, hanno premiato ancora una volta Maria de Filippi.