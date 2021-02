Sanremo 2021, il significato della canzone di Colapesce e Dimartino “Musica Leggerissima”

Il 2 marzo Colapesce e Dimartino porteranno sul palco dell’Ariston il brano “Musica Leggerissima”: scoprite testo e significato della canzone

Il prossimo Festival di Sanremo vedrà l’esordio sul palco dei due cantautori siciliani Colapesce e Dimartino rappresentando una vera novità assoluta. Da diversi anni i due artisti sono riusciti ad imporsi sulla scena italiana grazie alla bellezza delle loro canzoni affidate alla voce dei migliori interpreti che possono trovarsi in questo momento. Hanno infatti collaborato con personaggi del calibro di Emma Marrone passando per Marracash fino ad arrivare a Malika Ayane. Con “Musica Leggerissima” Colapesce e Dimartino si mettono in gioco scegliendo di fare un esordio col botto sul palco del Teatro Ariston. Un brano pop che, come annuncia il titolo, vuole essere leggero senza per questo però temere di scadere nel banale. Al contrario proprio grazie al suo stile riesce a far riflettere non solo chi l’ascolta ma forse e soprattutto anche gli interpreti sui diversi aspetti della musica sulla vita.

Colapesce e Dimartino a Sanremo 2021, il significato di “Musica Leggerissima”

“Musica Leggerissima” il brano con cui fanno il loro esordio al Festival di Sanremo Colapesce e Dimartino potrebbe essere quasi considerato una dichiarazione d’amore alla musica. Attraverso le immagini evocate nel testo i due cantautori riescono a mettere l’arte più bella al centro della vita con lo scopo di riscoprirci come persona e ritrovare ciò che nel tempo abbiamo perso. Il duo individua nella musica probabilmente l’unico vero modo di ricostruirsi proprio come “un fiore fra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche“. Le emozioni che le note possono regalare appaiono quasi come l’unica speranza per fuggire dal grigiore. Colapesce e Dimartino con il loro brano sembrano voler affidare alla musica la capacità di annientare le lotte e le diversità che imbruttiscono il mondo.

