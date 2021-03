Forum, sapete quanto guadagnano gli attori? Le cause sono allettanti

Forum, sapete che quelli che vediamo sono degli attori? Ecco quanto guadagnano gli attori delle cause in studio

Forum è uno dei programmi più fortunati e longevi di Mediaset. Un format che la concorrenza ha cercato anche di imitare, con alcune variazioni ovviamente, ma che non ha avuto il successo sperato.

La trasmissione nella quale vanno in scena le cause giudiziarie va in onda da oltre trent’anni e al timone ha sempre avuto grandi presentatrici del calibro di Catherinee Spaak, Rita Dalla Chiesa, Paola Perego fino a Barbara Palombelli che ormai lo guida da diversi anni.

Ogni giorno un argomento diverso, una storia di quotidianità che coinvolge sempre molto il pubblico perché quello che si vede a Forum può succedere a chiunque che si immedesima in quelle vicende. I due contendenti si presentano davanti al giudice per disputare una causa vera e propria. C’è poi spazio anche all’opinione pubblica e al dibattito in studio fino ad arrivare poi alla sentenza vera e propria.

Ma sapete che le persone in studio sono degli attori che vengono retribuiti? Sapete quanto guadagnano? Scopriamolo insieme.

Forum, ecco quanto guadagnano gli attori delle cause

La scelta di Forum di ricorrere agli attori per disputare la causa non è stata casuale ma quasi obbligata. Lo ha spiegato Barbara Palombelli in una intervista al settimanale ‘Tivù’ sottolineando che sono davvero poche le volte che i protagonisti reali delle cause accettano di andare in studio. Ecco perché si fa ricorso agli attori. “Noi facciamo interpretare le parti in causa da chi, per un verso e per l’altro, è stato coinvolto realmente in vicende simili”, ha aggiunto la giornalista.

Un grande lavoro quello che c’è dietro la scelta degli attori in quanto, “le persone – come ha specificato la Palombelli – devono saper rappresentare in modo credibile le ragioni dei contendenti”. La moglie di Rutelli ha voluto specificare che le persone in studio non recitano ma interpretano solo un ruolo in una situazione che hanno già vissuto nella vita di tutti i giorni.

Ma per loro ovviamente c’è un compenso. Quanto guadagnano dunque gli attori delle cause di Forum? Le cifre vengono riportate, in questo caso, da ‘IlFattoquotidiano.it’ che spiega che gli attori ricevono dai 250 ai 500 euro a puntata, ai quali si aggiunge un rimborso per le spese di trasporto e di alloggio.