Addio a Alex Casademunt, incidente d’auto per l’ex fidanzato di Rocio Morales

Addio a Alex Casademunt, il 39enne cantante spagnolo che per quattro anni è stato legato alla compagna di Raul Bova

È arrivata nella giornata di ieri la notizia della morte di Alex Casademunt, l’ex fidanzato di Rocio Muňoz Morales, la spagnola classe 1988, compagna di Raoul Bova. Per lui è stato fatale un incidente d’auto nei pressi di Barcellona, la città dove viveva da qualche anno. L’uomo si sarebbe scontrato frontalmente con l’auto che guidava con un autobus che fortunatamente era senza passeggeri.

Aveva solo 39 anni Alex Casademunt ed in Spagna era un cantante molto popolare, arrivato al successo dopo la sua partecipazione alla prima edizione di Operación triunfo. E così da tecnico di elettrodomestici divenne un cantante e anche se dal talent non è uscito vittorioso, la partecipazione gli ha permesso di avere la strada spianata nel mondo della musica arrivando in poco tempo ad una grande popolarità.

Prima come componente del gruppo Fórmula Abierta ai cui si devono brani amatissimi come “Aún hay más” e “Te quiero más”, poi nel 2003 l’inizio della carriera da solita e tanti successi anche come attore in diverse serie tv e protagonista di musical.

Alex Casademunt, l’addio commosso dei social

Fallece en accidente de tráfico Álex Casademunt, concursante de la primera edición de Operación Triunfo. En nuestra memoria colectiva este dueto con David Bustamante, que interpretaron también en 'OT. El reencuentro'. Nuestro recuerdo y homenaje 👉 https://t.co/KMDEhT0ecS #DEP pic.twitter.com/EIog2HP4jB — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) March 3, 2021

La morte di Alex Casademunt è stata confermata proprio nella giornata di ieri dalla sua agenzia di rappresentanza, Telegenia, che su Twitter ha raccontato l’accaduto: “Siamo molto dispiaciuti per la notizia della morte di Álex Casademunt. Siamo molto vicini a tutta la famiglia e gli amici. Riposi in pace”.

E così piano piano Twitter e tutti gli altri social si sono riempiti di foto e video del cantante con tanti pensieri di cordoglio per lui e la sua famiglia.

Il cantante era rimasto accanto a Rocio Morales per ben quattro anni e nel 2018 era diventato padre della piccola Bruna. La notizia non ha lasciato indifferente la compagna di Raoul Bova, anche se tra i due dopo la fine della loro storia i rapporti non erano dei migliori.

“Non ci sono parole, Alex. Grazie per i bei momenti condivisi – si è espressa Rocio – Che la tua energia incomparabile ti accompagni lì dove sei ora”.