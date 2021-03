Elettra Lamborghini si mostra in tutta la sua normalità e veracità. Su Instagram mostra cosa è successo stanotte

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Elettra Lamborghini è imbattibile, inimitabile e non solo nelle sue performance di ballo e canore. Nella vita di tutti i giorni che non manca mai di condividere con i suoi fan. Spontanea, simpatica, istintiva, lei non nasconde nulla, nemmeno quando si sveglia al mattino.

Si mostra così com’è, come madre natura l’ha fatta. E alcune mattine potremmo dire è più esplosiva del solito. Non lo ha nascosto qualche giorno fa mostrando a tutti il suo seno che per via del ciclo è lievitato ulteriormente e lei senza troppi giri di parole lo ha detto su Instagram come se dall’altra parte ci fosse un gruppo di sue amiche e non solo, si far per dire, 6,5 milioni di utenti che la guardano.

In questi giorni si sente fiacca la twerking queen e lei dà tutta la colpa all’arrivo del ciclo. Sta andando a dormire prestissimo la sera, tra le 20 e le 20.30 e non se ne vergogna sottolinea nelle Instagram Stories. Ecco perché non ha visto il Festival.

LEGGI ANCHE –> Alice Campello, solo la maglietta in casa, sotto il nulla. Divina – FOTO

Elettra Lamborghini, i segni del viso dopo la lunga notte

LEGGI ANCHE –> Lorella Cuccarini, in rosa incanta i followers: un vero schianto – FOTO

E dopo il risveglio da tantissime ore di sonno Elettra Lamboghini che si prepara ad essere la nuova opinionista dell’Isola dei Famosi mostra i brutti scherzi giocati dal suo lungo sonno di questa notte.

Quasi da non crederci. Delle immagini che chi non ha seguito tutto quello che racconta prima l’ereditiera potrebbe pensare chissà cosa.

Cosa è successo ad Elettra? Il suo viso è tutto rigato dalle lenzuola, una cosa più che comune diciamo quando qualcuno si arrotola tra le coperte e dorme a lungo. Lei lo mostra, avvicina il cellulare e poi lo allontana. A corredo scrive “bel cuscino” e dice “No vabbè sto volando”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

In alcune zone del viso ricorre ad una speciale crema e anche questo lo documenta, senza filtri e altri escamotage dei social. Lei è vera, non ama nascondersi e tutti l’amiamo proprio per questo.