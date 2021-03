Belen presenta a tutti la sua piccola Luna Marie. Su Instagram le ecografie della figlia di Spinalbese ed i fan sottolineano un dettaglio non da poco

Belen Rodriguez in dolce attesa presenta a tutti, per la prima volta, la sua secondogenita. Si chiamerà Luna Marie la figlia che la showgirl argentina aspetta dal suo fidanzato, il 25enne Antonino Spinalbese. Prima il riserbo e tanti rumors sulla gravidanza, poi l’uscita allo scoperto sui giornali e anche in tv con un’intervista nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

Qualche giorno fa, come aveva fatto già la Ferragni, l’ex di Stefano De Martino aveva mostrato l’ecografia 3D della piccola che ne stabilisce anche la grandezza paragonandola a frutta e verdura. Ieri l’ecografia classica pubblicata sui social.

I fan di Belen tutti impazziti per la piccola. Tutti concordi nel dire una sola cosa: assomiglia alla mamma. In molti hanno sottolineato come il profilo di Luna Marie sia uguale a quello della mamma definendole già da ora due gocce d’acqua. Del resto proprio davanti alla Toffanin Belen si era augurata che la piccola somigliasse a lei questa volta. Il riferimento ero a Santiago, uguale e spiccicato a papà Stefano.

Belen, le ecografie della figlia e la reazione di Santiago

Dopo aver mostrato l’ecografia, Belen nelle Instagram Stories ha condiviso anche il video della ginecologa che le fa l’ecografia. Insieme a lei il suo compagno Antonino e anche il piccolo Santiago che si siede accanto a mamma Belen che è sul lettino.

Un momento sereno e di famiglia quello che mostra la showgirl. Un’intimità regalata ai tanti fan che vorrebbero sapere tutto ma proprio tutto di lei e della sua gravidanza.

Durante le immagini nel monitor, Belen e la ginecologa spiegano a Santiago le parti che si vedono della sua sorellina. Gliela presentano a tutti gli effetti anche se lui all’inizio non capisce molto. Esclama: “È uno scheletro” un po’ stupito. Mamma Belen gli spiega che la sorellina è presa dall’alto, le mostra il cuoricino e la manina.

Antoniono si avvicina a lui e battono un cinque. Poi Santiago gli sussurra qualcosa nell’orecchio. Un mondo tutto nuovo per il piccolo che piano piano dovrà abituarsi al fatto di avere una sorellina.