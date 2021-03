Amadeus commosso, in studio un ricordo toccante

Amadeus a I Soliti ignoti non trattiene la commozione: ha voluto ricordare un collega e amico speciale che non c’è più

Amadeus, dopo l’esperienza sanremese, è tornato alla conduzione de I Soliti Ignoti, il programma preserale di Rai 1 nel quale i concorrenti sono chiamati a scoprire l’identità della persona che si presenta, passando poi alla manche finale con l’individuazione del parente misterioso.

Ieri sera prima di iniziare il gioco però ha voluto fare un ricordo per un amico e un collega a lui e al pubblico molto caro. Un ricordo molto toccante che ha fatto commuovere anche Amadeus che solitamente è sempre molto composto.

Ha preso la palla al balzo presentando l’ospite speciale che era in studio, Manuela Aureli, comica ed imitatrice di lunga data nonché coach di Tale e Quale show. Ed Amadeus ha ricordato proprio la sua partecipazione al programma condotto da Carlo Conti per introdurre ed omaggiare un grande amico. Ha ricordato Tale e Quale Show come un’esperienza bellissima “durante la quale ho avuto accanto un meraviglioso Fabrizio Frizzi”.

Amadeus, il ricordo di Fabrizio Frizzi

E così Amadeus ha voluto ricordare Fabrizio Frizzi che in quell’anno è stato uno dei grandi concorrenti del programma di Carlo Conti. Il direttore artistico di Sanremo ha raccontato come il compianto collega fosse seduto proprio accanto a lui in studio per quell’occasione.

Un ricordo a quasi tre anni dalla morte del presentatore in seguito ad una emorragia celebrale arrivata dopo una lunga malattia che era riuscito a superare tornando anche in tv alla conduzione de L’Eredità. L’esperienza fu breve però. Frizzi era tanto amato dal pubblico e proprio lui prima di Amadeus era stato alla conduzione de I Soliti Ignoti. I due erano legati da una lunga e profonda amicizia e il presentatore del Festival non poteva non nominarlo.

Proprio in questi giorni a lui sarà dedicato un episodio dei documentari Ossi di Seppia su RaiPlay. E dopo la parentesi dedicata a Frizzi, Amadeus ha omaggiato la Aureli ringraziando anche lei per la bella esperienza a Tale e Quale Show. “Sei strepitoso. Tu sei bravissimo e puoi fare tutto!” ha replicato Emanuela Aureli.