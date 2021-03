Avanti un altro, Luca Laurenti non ce la fa: cade tutto

Avanti un altro continua a sorprendere. Luca Laurenti non si smentisce mai e ci regala sempre scene esilaranti. Ecco cosa ha appena combinato

Avanti un altro, il programma di canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti continua a sorprendere, di sera in sera. Ogni puntata è una continua scoperta, una risata dietro l’altra. Non mancano i colpi di scena nell’eccentrico game show della rete ammiraglia dello Biscione.

Solo ieri sera un finale col botto. La compionessa Simona, giovanissima di 25 anni e di Napoli, è riuscita a portara a casa un bel montepremi. Ha risposto in modo sbagliato, come richiede il gioco finale, a tutte le 21 domande e così ha portato a casa ben 30 mila euro. Dopo un paio di sbagli, la brava Simone è andata dritta verso l’obiettivo e una dopo l’altra, tutte d’un fiato, non ha sbagliato un colpo.

Una vittoria ad Avanti un altro non è cosa che accade spesso e dunque è un evento da segnalare assolutamente. E stasera cosa è accaduto? Tutto da vedere. Luca Laurenti ne ha combinata un’altra delle sue e le risate in studio fioccano.

Avanti un altro, Laurenti ed i pidigozzi: ne cade uno dopo l’altro

Non si smentisce mai Luca Laurenti che ne ha sempre una per tutti. Con lui, in coppia con Paolo Bonolis, le risate sono assicurate. Questa sera nella versione del coatto romano ha combinato un macello dopo l’altro in studio. Con i suoi modi buffi, le sue movenze impacciate, le sue risate che non hanno eguali regala delle gag impareggiabili.

La concorrente Fabiana ha risposto bene a tre domande ed è il momento di pescare i pidigozzi. Tocca a lui girare la ruota ma succede l’impensabile. Ha fatto cadere tutto. Ha girato una prima volta la ruota ed un pidigozzo è volato a terra. Bonolis gli ha imprecato: “Pianoooo” e poi ha aggiunto, “Lei non è coatto, è cretino!”.

Ha fermato tutto, ha recuperato il bigliettino da terra ripetendo “E chi mi ferma a me?”. Lo ha rimesso al suo posto, Fabiana ha chiesto in romanesco: “Che devo fa?”. “Ferma – ha detto Laurenti – ci penso io”. E così ha fatto girare ancora una volta la ruota ma ha combinato di peggio. Ancora una volta il giro non è andato a buon fine. Questa volta i pidigozzi che sono volati a terra sono stati addirittura due.

Bonolis si è rideduto sulla sedia e ha alzato le mani al cielo in segno di rassegnazione. Il maestro ha recuperato ancora una volta i bigliettini da terra, li ha rimessi a posto dicendo a Fabiola di aspettare perché ancora non era il momento di giocare.

Lui, come anche la concorrente, non ce la fa a trattenere le risate. Lo studio applaude e continua a ridere a più non posso. E’ un rincorrersi di movimenti esilaranti con Paolo Bonolis che impreca alle sue spalle.

“C’ho la carica ormonale che va a palla!” esclama Laurenti rivolgendosi a Fabiana mentre tenta per la terza volta di girare la ruota. Questa volta ce la fa e tutto va a buon fine.

Fabiana gli dice di fermarsi ma nulla, il maestro continua a guardare la ruota, quasi impietrito e allora Bonolis interviene e ci pensa lui a fermarla. “Lui rimane impnotizzato” tuona. La concorrente pesca il suo pidigozzo ma la scelta non è delle migliori. “Famme vince” chiede a Laurenti, lui apre il pidigozzo e scoppia a ridere. Fabiana ha già capito tutto ed esclama rassegnata: “Te pareva!”. Deve scontrarsi infatti con lo Iettatore.