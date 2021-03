Laura Pausini a metà strada tra il rock e il romantico dà ai suoi follower la buonanotte e omaggia un grande della musica

Un momento magico per Laura Pausini in queste settimane. Dopo la bella soddisfazione della vittoria del Golden Globe per la sua “Io sì”, l’ospitata a Sanremo, festeggia i suoi 16 anni d’amore con il suo Paolo Carta. I due stanno insieme dal 2005, si sono conosciti, scoperti e amati a partire dal palco.

Lui è il suo chitarrista ed insieme hanno costruito una bella famiglia. Otto anni fa è nata la loro Paola. I due non si sono mai sposati e dietro c’è una motivazione ben precisa. Tempo fa lo aveva spiegato Laura, non voleva sposarsi perché le coppie gay non potevano avere lo stesso diritto e così piano piano ha iniziato a credere nelle strade alternative.

L’amatissima cantante ha dedicato un dolcissimo post al suo compagno con una bella foto di coppia con a corredo “Chi si ama lo sa, serve incanto e realtà…”. E’ una delle frasi della sua canzone che dopo la vittoria del Golden Globe ha incassato anche una bella candidatura agli Oscar. Insomma una dichiarazione d’amore a modo suo al grande amore della sua vita.

Laura Pausini, rock e romantica omaggia Vasco

E dopo la dichiarazione d’amore al suo Paolo, Laura Pausini rende omaggio ad un altro grande della musica italiana. Lo fa citando una frase di una sua canzone. Parliamo di Vasco Rossi, anch’egli figlio della stessa terra che ha dato a Laura i natali e di cui lei va tanto fiera: l’Emilia Romagna.

La cantante da record ci regala tre magnifici scatti in versione a metà tra il rock e il romantico. Pantaloni attillatissimi di pelle nera lucida e una camicetta in voillant, arricciata, e anche un po’ trasparente sempre in nero. Un total look in black molto particolare ma che le dona molto e mostra forse anche una diversa personalità.

A corredo di queste foto, una più in primo piano, una a figura intera e un’altra nella quale Laura abbassa la testa, la cantante de “La solitudine” per dare la buonanotte scrive: “Forse stasera era una sera che ti sentivi sola e sei venuta qua..”. è uno dei passaggi della canzone “Va Bene, Va Bene Così” del Blasco nazionale.