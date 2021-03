Leonardo, chi era veramente Caterina da Mantova aka Matilda De Angelis

Al via ieri sera le prime due puntate di Leonardo su Rai 1 con Matilda De Angelis nei panni di Caterina da Mantova. Facciamo luce sul ruolo che ebbe nella vita del genio

Abbiamo avuto modo di conoscere la giovanissima attrice Matilda De Angelis ospite nella recente co-conduttrice della 71esima edizione del Festival della canzone italiana assieme ad Amadeus. La 25enne ha stregato per i suoi outfit firmati Prada con cui è scesa sul palco dell’Ariston ma anche per il suo talento dimostrato in diretta.

Per lei ieri sera però è partita una nuova avventura su Rai 1 sotto la produzione di Lux Vide di Rai Fiction e Big Light Productions in associazione con France Télévisions e RTVE. Si tratta della fiction “Leonardo”, la grande serie sul genio ribelle italiano che vede all’attivo un cast internazionale, non solo Aidan Turner, Freddie Highmore, ma anche Giancarlo Giannini e Matilda che ha ricoperto il ruolo di Caterina da Cremona.

La domanda oggi dopo aver visto le prime due puntate in chiaro, è chi fosse realmente l’amata di Leonardo e che ruolo abbia ricoperto nella crescita di questo artista.

Chi era Caterina da Cremona in Leonardo

In quanto serie televisiva la figura di Caterina è stata decisamente romanzata ma molti si chiedono dopo ieri sera chi era Caterina da Cremona, il personaggio interpretato da Matilda De Angelis nella serie “Leonardo”. È realmente esistita?

Non esistono fonti storiche e biografiche certe che ne assicurino l’esistenza, anche se sono emersi documenti dello stesso Leonardo che ne parlano come “modella” a cui trarre ispirazione per dipingere i suoi lavori. “Noi facciamo serie tv non documentari” – ha confessato il produttore Luca Bernabei a La Repubblica in una recente intervista. “Ci siamo ispirati a fonti vere. (…) La storia di Caterina da Cremona, ad esempio, è vera perché ci sono dei contratti in cui Leonardo la chiedeva come modella. Noi abbiamo pensato che lei fosse la sua musa ispiratrice”.

I testi riferiti a Leonardo riportano che nella sua vita l’unica Caterina che abbia mai avuto un ruolo rilevante fu la madre, Caterina di Meo Lippi, diventata Caterina Buti Del Vacca dopo il secondo matrimonio.

L’artista le venne portato via in tenera età per restare con la famiglia benestante del padre, lasciando un vuoto incolmabile nella sua crescita personale. Quindi per i fan della serie ci si dovrà limitare a viaggiare di fantasia e credere che davvero ci sia stata una De Angeli che abbia davvero rapito il cuore del nostro genio ribelle.