Michelle Hunziker è pronta a tornare in tv. A partire da prossimo 29 marzo la rivedremo dietro il bancone di Striscia la notizia insieme al suo amico e collega Gerry Scotti. La storica coppia si ricomporrà proprio quando la moglie di Trussardi darà il cambio a Francesca Manzini.

Il tg satirico di Antonio Ricci è una continua staffetta lo sappiamo e sia Gerry che Michelle sono ormai dei veterani. Anche se insieme hanno condotto solo, si fa per dire, 144 puntate, hanno fatto compagnia al pubblico di Striscia per diversi anni. Lei soprattutto al fianco di Ezio Greggio.

E in una bella intervista a Tv Sorrisi e Canzoni proprio lo zio Gerry ha raccontato che è accorso in aiuto di Michelle quando era prossima al parto. “Quando Michelle aveva le doglie, invece di correre all’ospedale sono corso a Striscia – ha detto in modo scherzoso – Insomma, sono stato utilizzato un po’ come un pompiere”.

Li conosciamo entrambi, siamo sicuri che con loro le risate non mancheranno nel preserale di Canale 5. Ma chi segue Michelle sa che le scene e le battute esilaranti sono all’ordine del giorno.

Michelle Hunziker, il video del gatto e le risate a mille

Anche sui social, infatti, Michelle Hunziker non fa mai mancare la sua ironia, le sue gag e la condivisione di momenti di vita quotidiana che spontanei e veri fanno morire tutti dalle risate.

Lei è un’amante degli animali e lo dimostra spesso a Striscia come anche nella vita di tutti i giorni. La presentatrice ha infatti diversi animali in casa, Lilly e Leone, due barboncini e poi Odino, un levriero tanto desiderato da suo marito Trussardi.

E proprio per questo ha condiviso su Instagram un simpatico video di un gatto che si gratta le parti basse ma improvvisamente si accorge di essere osservato e smette in modo buffo, quasi a coprirsi.

Un contributo di TikTok che ha colpito molto Michelle che lo ha condiviso e in modo ironico ha scritto: “Non ci si può nemmeno grattare i gioielli in pace”. Risate a crepapelle e delirio sul web per un video simpaticissimo. Michelle non si smentisce mai.